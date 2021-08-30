حركة الجهاد: التصعيد الإسرائيلي على مواقع المقاومة ليس بالجديد

قال القيادي فى حركة الجهاد الاسلامي خضر حبيب إن التصعيد الإسرائيلي على مواقع المقاومة ليس بالجديد، فالطبيعة العدوانية لهذا الكيان هي تجاه شعبنا الفلسطيني كله.

وفي تصريح لموقع تابناك للأخبار، أكد حبيب أن العدوان الذي يشنه العدو الصهيوني هو عدوان مستمر على شعبنا الفلسطيني، ويأخذ في أغلب الأحيان أشكال متعددة، فالحصار والقصف هو شكل أيضا من أشكال العدوان.

*حبيب: إرسال سفن المحروقات من قبل إيران الى لبنان خطوة جريئة وشجاعة

اعتبر القيادي فى حركة الجهاد الاسلامي خضر حبيب أن إرسال سفن المحروقات من قبل إيران الى لبنان، خطوة جريئة وشجاعة لا تقدم عليها إلا دولة مثل إيران المنحازة بكليتها للمقاومة.

وفي تصريح لموقع تابناك للأخبار، أكد حبيب أن هذه الخطوة مباركة وجريئة وشجاعة، من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وجاءت في الوقت المناسب، متمنيا لها النجاح.