الكاظمي يؤكد أهمية التعاون المشترك بين دول المنطقة لتحقيق الاستقرار والتنمية

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال لقائه امس السبت، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أهمية التعاون المشترك بين دول المنطقة لتحقيق الاستقرار والتنمية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان،تلقتة "تابناك"، أن "الكاظمي التقى وزير الخارجية رئيس الوفد الإيراني أمير عبد اللهيان إلى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي اختتمت أعماله اليوم".

وأضاف البيان، أن "الكاظمي أكد خلال اللقاء، أهمية التعاون المشترك، والعمل الثنائي من أجل تلبية قضايا المنطقة، واحتياجات شعوبها في التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار".

وشدد على "تطلع العراق، لبناء أفضل العلاقات مع دول المنطقة الشقيقة والصديقة؛ لتنمية مصالح الشعوب، وتدعيم الاستقرار، وفرص التنمية الاقتصادية، والتعاون الإنمائي".

من جانبه، ثمّن وزير الخارجية الإيراني "دور العراق في التقريب بين وجهات النظر"، مؤكداً "حرص حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استقرار العراق، وتعزيز سيادته ووحدة أراضيه".

وأكد الوزير الإيراني موقف بلاده المساند للعراق في مواجهته للإرهاب وبقايا تنظيم داعش، عادّاً "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة خطوةً بالاتجاه الإيجابي في تعزيز الشراكة والتعاون بين دول المنطقة".

يشار إلى أن العاصمة بغداد احتضنت امس السبت مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول، فضلاً عن منظمات دولية. وخلص المجتمعون الى التاكيد على دعم الانتخابات العراقية وتثمين دور العراق بالمنطقة ومحاربته للارهاب.



