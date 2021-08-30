الحلبوسي مستقبلا عبداللهيان: العراق يتطلع لبناء أفضل العلاقات مع دول المنطقة

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، امس السبت، أن العراق يتطلَّع لبناء أفضل العلاقات مع دول المنطقة الشقيقة والصديقة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان ،تلقتة "تابناك"،أن "الحلبوسي استقبل اليوم السبت في مبنى المجلس، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، رئيس الوفد الإيراني إلى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة".

وأكّد الحلبوسي، خلال اللقاء، "أهمية التعاون والعمل المشترك بين دول المنطقة، من أجل تحقيق التنمية والاستقرار"، مشيراً إلى أن "العراق يتطلَّع لبناء أفضل العلاقات مع دول المنطقة الشقيقة والصديقة".

من جانبه، أكد عبد اللهيان "دعمَ بلاده للعراق"، مبارِكاً "نجاح مؤتمر بغداد والجهود التي يبذلها العراق لتقريب وجهات النظر وتعزيز التعاون والشراكة بين دول المنطقة".

ونقل وزير الخارجية الإيراني "تحيات رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إلى الحلبوسي، وإلى أعضاء مجلس النواب العراقي"، موجهاً له "دعوة لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

يشار إلى أن العاصمة بغداد احتضنت امس السبت مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول، فضلاً عن منظمات دولية. وخلص المجتمعون الى التاكيد على دعم الانتخابات العراقية وتثمين دور العراق بالمنطقة ومحاربته للارهاب.