الكاظمي: العراق ماضٍ بدوره في تعزيز التنمية المستدامة وترسيخ التهدئة والاستقرار الإقليميين

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس السبت، مضي العراق بدوره في تعزيز التنمية المستدامة وترسيخ التهدئة والاستقرار الإقليميين.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان،تلقتة "تابناك"، أن "الكاظمي، التقى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وذلك على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي انطلقت أعماله اليوم في العاصمة بغداد".

ورحب الكاظمي، "بزيارة أمير دولة قطر إلى العراق التي تعد الأولى له، ومشاركته في أعمال المؤتمر"، معربا عن "تطلّعه إلى توطيد أواصر التعاون المشترك، بين بغداد والدوحة في مختلف المجالات، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن "العراق ماضٍ بدوره في تعزيز التنمية المستدامة، وترسيخ التهدئة والاستقرار الإقليميين، بما يخدم حاضر جميع شعوب المنطقة، ومستقبلها في التعايش السلمي المشترك".

يشار إلى أن العاصمة بغداد احتضنت امس السبت مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول، فضلاً عن منظمات دولية. وخلص المجتمعون الى التاكيد على دعم الانتخابات العراقية وتثمين دور العراق بالمنطقة ومحاربته للارهاب.