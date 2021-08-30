الكاظمي يؤكد ضرورة توجيه جهود المنطقة نحو حل المشاكل العالقة

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس السبت، حرص العراق على الحد من أسباب الصراعات الإقليمية والدولية، فيما شدد على ضرورة توجيه جهود المنطقة نحو حل المشاكل العالقة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان،تلقتة "تابناك"، أن "الكاظمي التقى رئيس وزراء دولة الكويت على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي انطلقت أعماله اليوم"، مبينا أن "اللقاء شهد بحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون المشترك، في ضوء مبادئ الشراكة والتنسيق الثنائي، تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز المواقف الثنائية التي ترسخ أمن المنطقة واستقرارها".

وأضاف البيان، أن "الكاظمي أكد خلال اللقاء، حرص العراق على تعزيز المشتركات، والحد من أسباب الصراعات الإقليمية والدولية، وتوجيه الجهود المشتركة نحو حل المشاكل العالقة، والانتقال بالمنطقة نحو التنمية المستدامة".

بدوره، ثمّن الشيخ صباح الصباح، "دور العراق في تدعيم ركائز الاستقرار الدولي والإقليمي"، مؤكدا "حرص دولة الكويت على تعزيز أواصر العمل المشترك، وصولاً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي، وخفض مصادر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".

يشار إلى أن العاصمة بغداد احتضنت امس السبت مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول، فضلاً عن منظمات دولية. وخلص المجتمعون الى التاكيد على دعم الانتخابات العراقية وتثمين دور العراق بالمنطقة ومحاربته للارهاب.