محمد بن راشد يلتقي رئيس مجلس وزراء الكويت على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

التقى حاكم دبي محمد بن راشد، مساء امس السبت، رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، على هامش "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، في العاصمة العراقية بغداد.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد بن راشد، بالدور الكبير الذي تقوم به الكويت في دعم مختلف قضايا المنطقة العربية، منوهاً بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين الدولتين والشعبين الشقيقين الإماراتي والكويتي، متمنياً دوام الأمن والاستقرار والتقدم لدولة الكويت الشقيقة وشعبها المعطاء.

يشار إلى أن العاصمة بغداد احتضنت امس السبت مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول، فضلاً عن منظمات دولية. وخلص المجتمعون الى التاكيد على دعم الانتخابات العراقية وتثمين دور العراق بالمنطقة ومحاربته للارهاب.