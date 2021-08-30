السلطات المصرية تفتح بوابة معبر رفح أمام سكان غزة

أعادت السلطات المصرية صباح الأحد، فتح معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة في كلا الاتجاهين بعد إغلاقه لعدة أيام.

موقع تابناك الإخباري_وأغلقت مصر المعبر الذي يعتبر المنفذ الوحيد لنحو مليوني نسمة في قطاع غزة الأحد، بسبب ما قالت إنه "خلل تقني".

والخميس الماضي أُعيد فتح المعبر في اتجاه واحد للسماح فقط بدخول العالقين إلى قطاع غزة من الجانب المصري.

وأغلقت السلطات المصرية المعبر أمام حركة البضائع والأفراد منذ الإثنين 22 آب/أغسطس وحتى الأربعاء 26 آب/أغسطس، دون إبداء أسباب، وفق تصريحاتٍ سابقة لوزارة الداخلية والأمن الوطني.

وجاء إغلاق المعبر بالتزامن مع المواجهات التي اندلعت السبت قبل الماضي خلال فعاليات مخيمات العودة تحت عنوان "سيف القدس لن يغمد" بمناسبة إحراق المسجد الأقصى، أصيب فيها عشرات المشاركين استشهد منهم اثنين، بينما أصيب جندي إسرائيلي بنيران شاب فلسطيني أثناء محاولة شبان منعه إطلاق النار على المتظاهرين.