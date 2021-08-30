النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۱مشاهدات
‍ پ

انتهاء عمليات اجلاء القوات البريطانية من كابول

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن آخر رحلات المملكة المتحدة الجوية لإجلاء العسكريين والمدنيين من أفغانستان أقلعت من مطار العاصمة كابل.
رمز الخبر: ۵۶۳۴۷
تأريخ النشر: 29 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وكانت قد اوضحت في بيان امس السبت انه "من المقرر أن تقل الرحلات المتبقية الدبلوماسيين والعسكريين البريطانيين".

وفي وقت سابق، أفاد قائد القوات المسلحة البريطانية، الجنرال نك كارتر، بأن عمليات المملكة المتحدة لإجلاء المدنيين من أفغانستان ستنتهي السبت.

وأضاف كارتر إن "القلب ينفطر" لأنهم لم يتمكنوا من إنقاذ الجميع، مشيرا إلى أن مئات الأفغان المؤهلين للانتقال إلى بريطانيا ما زالوا عالقين في أفغانستان.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية الجمعة إنها أجلت 14543 شخصا من كابل منذ 13 أغسطس/ آب.

واعلن قائد أركان الجيش في تصريح صحفي: "سارت الأمور على أفضل نحو في ظل الظروف... ولكننا لم نتمكن من إجلاء الجميع، وهذا ما يفطر القلب. كان علينا اتخاذ قرارات صعبة على الأرض".

وفي ذروة العمليات، كان هناك أكثر من 1000 عسكري بريطاني في كابل للمساعدة في تسيير الرحلات من المطار. وقد غادر بعضهم بالفعل، فيما سيعود الباقون خلال مطلع الأسبوع.

وقد حدد 31 أغسطس/ آب كموعد نهائي لمغادرة القوات الأجنبية أفغانستان.

وذكر كارتر أن عدد الأفغان المؤهلين للترحيل إلى بريطانيا ومازالوا في أفغانستان يُقدر بـ"الكثير من المئات".

وأشار إلى أن السبب هو أن بعضهم لم يرغبوا في المجازفة بالذهاب إلى المطار، أو لم يتمكنوا من ذلك، وليس لمشاكل في معالجة الأوراق.

لكنه أضاف: "نتلقى دائما رسائل نصية من أصدقائنا في أفغانستان عن ظروفهم المقلقة. لذا نعيش جميعا في أقصى درجات الألم".

وشملت عمليات الإجلاء المواطنين البريطانيين، و8 آلاف من الأفغان المؤهلين للانتقال إلى بريطانيا من الذين عملوا مع الحكومة البريطانية، وعددا من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

وقالت الحكومة البريطانية الجمعة إن ما بين 800 و1100 أفغاني مؤهل للترحيل وما بين 100 و150 مواطنا بريطانيا مازالوا في أفغانستان.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
بايدن يستقبل جثامين جنود الجيش الأميركي الذين قتلوا في تفجير كابول
الرئيس الأسد يبحث مع امير عبداللهيان العلاقات الاستراتيجية ومواجهة تداعيات الحصار
مظاهرة تضامنية مع الشعب الأفغاني بوجه طالبان في فرانكفورت
المقداد وعبداللهيان يعقدان جولة مباحثات عقب وصول الأخير الى دمشق قادمًا من بغداد
حركة حماس: الاحتلال الصهيوني يتحمل كل تداعيات ونتائج تشديد الحصار على غزة
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على أهداف في قطاع غزة
وصول جرحى وجثث القتلى الأمريكيين من كابل إلى ألمانيا
انطلاق مبادرة سوق العيلة على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق
الشرطة الإسرائيلية تحقق مع سبعة صحفيين فلسطينيين
سفير بريطانيا في أفغانستان يعود إلى لندن بعد عمليات الإجلاء من كابل
أنباء أولية عن سقوط قتلى وجرحى في انفجار استهدف محيط مطار كابل
دوي انفجار في العاصمة الأفغانية كابول+فيديو
محلل سياسي أفغاني: مستقبل أفغانستان غير واضح
حماس: المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني
حركة الجهاد: التصعيد الإسرائيلي على مواقع المقاومة ليس بالجديد
والدة الشهيد الطفل عمر أبو النيل تتساءل: لماذا قتلوه؟
 "حلو حكايا مخيم البريج ومرها" في قطاع غزة
مدير شركة النفط: دول العدوان التي تحاصر اليمن تنهب نحو 4 ملايين برميل من النفط اليمني شهريا
لجنة الامن القومي: طهران مستعدة لتقديم أي مساعدة لأفغانستان لتأمين الامن والاستقرار
الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم ثلاثة من منازلها ذاتيا شمال القدس المحتلة
افتتاح المركز الوطني لنقل وأبحاث الدم بصعدة
بايدن: القادة العسكريين أخبرونا بأن هجوما يرجح وقوعه في أفغانستان خلال 36 ساعة
دوي انفجار في العاصمة الأفغانية كابول+فيديو
صعدة.. قافلة من أبناء آل سالم دعماً للمرابطين في الجبهات
وقفات قبلية في محافظة الضالع في ذكرى استشهاد الامام زيد(ع)
فعاليات "إرباك ليلي" شرقي مدينة غزة توقع مزيدًا من الاصابات برصاص الاحتلال
إصابات برصاص الاحتلال خلال فعاليات الارباك الليلي على حدود غزة
ماكرون يقول فرنسا وبريطانيا ستقترحان على الأمم المتحدة إقامة منطقة آمنة في كابول
السيد الحكيم يثمن جهود القائمين على مؤتمر بغداد
كورونا عالميًا.. 216 مليونا و767 ألف إصابة و4.5 مليون وفاة