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عبد اللهيان من دمشق: العلاقات بين إيران وسوريا والعراق هي علاقات استراتيجية

وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى دمشق، اليوم الأحد، في زيارة لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في سوريا حول تطورات الأوضاع في المنطقة وتعزيز العلاقات الثنائية في مواجهة الضغوط على البلدين.
رمز الخبر: ۵۶۳۴۶
تأريخ النشر: 29 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وفي تصريح للصحفيين لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي، قال عبداللهيان "نحن هنا في دمشق لنستعرض العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلاقات بكل المجالات ذات الاهتمام المشترك، ونحن على ثقة تامة بأن البلدين سيعملان سوية بخطوات جبارة لمواجهة الإرهاب الاقتصادي وتخفيف الضغوط عن شعبينا، لافتاً إلى أن العلاقات بين طهران ودمشق وبغداد هي علاقات استراتيجية.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد خلال استقباله الوزير الإيراني أن الجانبين سيناقشان قضايا مهمة تتعلق بالعلاقات بين البلدين والأوضاع في المنطقة والأوضاع الدولية ولاسيما بعد التطورات الأخيرة في أفغانستان مقدماً تهانيه الحارة للوزير عبداللهيان بتوليه منصب وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وحضر الاستقبال السفير الإيراني في دمشق مهدي سبحاني وعدد من كبار موظفي وزارة الخارجية.

وتأتي زيارة الوزير عبد اللهيان بعد مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد أمس السبت في العاصمة العراقية.

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