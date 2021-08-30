بايدن يشيد بمخرجات مؤتمر بغداد ويؤكد دعم بلاده للعراق

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بمخرجات القمة التي استضافتها بغداد، مشيرا إلى أن هذه الدبلوماسية هي أكثر أهمية من أي وقت مضى والتي تأتي في إطار المساعي لتخفيف التوترات بين الدول المتجاورة وتوسيع التعاون عبر الشرق الأوسط.

موقع تابناك الإخباري_وقال بيان للبيت الأبيض، اليوم الاحد : "تواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الشريك العراقي بينما نعمل معًا لتحقيق استقرار أكبر في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لا نزال ملتزمين بتعزيز علاقتنا الثنائية بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي."

وأضاف البيان: "عندما اجتمعنا أنا ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في المكتب البيضاوي الشهر الماضي، ناقشنا دور العراق المهم في المنطقة والجهود الكبيرة التي تقودها حكومة العراق، بما في ذلك حكومة إقليم كردستان، لتحسين وتعزيز العلاقات بين العراق وجيرانها."

وختم بيان البيت الأبيض بالقول: "يجب أن تكون الدبلوماسية الأداة الأولى لسياستنا الخارجية، ونحن ممتنون لوجود شركاء يشاركوننا هذه الرؤية."

يشار إلى أن العاصمة بغداد احتضنت امس السبت مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول، فضلاً عن منظمات دولية. وخلص المجتمعون الى التاكيد على دعم الانتخابات العراقية وتثمين دور العراق بالمنطقة ومحاربته للارهاب.