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حركة طالبان تعلن سيطرتها على 3 بوابات لمطار كابل

أعلنت حركة طالبان أنها تسلمت السيطرة على ثلاث من بوابات مطار حامد كرزاي الدولي في كابل بعد انسحاب قوات الاحتلال الأمريكية منها.
رمز الخبر: ۵۶۳۴۴
تأريخ النشر: 29 August 2021

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية في ساعات متأخرة من أمس السبت عن طالبان تأكيدها أن العسكريين الأمريكيين الذين يشرفون على عمليات الإجلاء من كابل انسحبوا من ثلاث من بوابات المطار وبعض الأجزاء الأخرى منه، مضيفة أن قوات الحركة تسيطر عليها الآن.

وأوضحت شبكة "شينخوا" الصينية أن هذا التصريح جاء على لسان العضو البارز في المكتب السياسي لطالبان، إنهام الله سامانجاني، ونقلت عنه قوله إن بين هذه البوابات مدخل القسم العسكري من المطار وإن القوات الأمريكية حاليا تسيطر على جزء صغير فقط من المطار، بما في ذلك المنطقة التي يوجد بها نظام الرادار.

وكانت طالبان قد أعلنت أن قواتها دخلت الجمعة الجزء العسكري من مطار كابل وتسيطر على معظم أجزائه.

ويأتي ذلك على الرغم من إصرار البنتاغون أمس على أن قوات الاحتلال الأمريكية ستتولى إدارة مطار كابل حتى إتمام انسحابها من كابل بحلول الموعد المتفق عليه مع طالبان، أي 31 آب/أغسطس.

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