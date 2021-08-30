السيد الصدر: قمة بغداد كانت ناجحة في جمع أطراف عديدة

أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، أن قمة بغداد كانت ناجحة في جمع أطراف عديدة.

موقع تابناك الإخباري_وقال السيد الصدر في تغريدة له على منصة "تويتر"، أمس السبت، "أهلا بالضيوف الكرام في بغداد (الإمامين الجوادين) سلام الله عليهما وأبي حنيفة النعمان".

وأضاف ان "أجمل ما في ذلك انفتاح العراق الدولي والاقليمي، وكذلك انفتاحه مع الدول العربية".

وأشار إلى أن "استضافة العراق لهذه القمة كانت انعطافة في غاية الاهمية من الناحية الاقتصادية والامنية، وفيها دلالة واضحة على اهمية العراق في المنطقة وعلى سيادته وريادته في شتى المجالات".

وتابع أن "القمة قد كانت ناجحة في جمع أطراف عديدة، يمكن للعراق أن يلعب فيها دورا مهما في استتباب الامن والاستقرار في الشرق الاوسط، فهي قمة اخوية قبل أن تكون سياسية او غير ذلك".

ولفت السيد الصدر إلى أن "العدو لن يستطيع أن يمحو ذلك بفعل أو قول".

واكمل: "لا يسعني إلا أن أقدم الشكر للضيوف اولا ولكل من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ثانيا الذي كان له الأثر الفاعل في الانفتاح على المحيط الدولي والاقليمي وبالأخص (العربي)".

يشار إلى أن العاصمة بغداد احتضنت امس السبت مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول، فضلاً عن منظمات دولية. وخلص المجتمعون الى التاكيد على دعم الانتخابات العراقية وتثمين دور العراق بالمنطقة ومحاربته للارهاب.