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السيد الحكيم يثمن جهود القائمين على مؤتمر بغداد

اشاد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، مثمنا جهود القائمين عليه.
رمز الخبر: ۵۶۳۳۲
تأريخ النشر: 29 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال السيد الحكيم في تغريدة امس السبت، "بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون على مختلف الصعد ، انطلاقا من الإهتمام الإعلامي العالمي، مرورا بحسن التنظيم الفني واللوجستي ، وصولا إلى الرسالة التي أوصلها للعالم عن قدرة العراق على إحتضان مختلف الفعاليات الدولية وإمكانيته بأن يكون نقطة إلتقاء الفرقاء والأشقاء والأصدقاء، وأن تطرح على طاولته الحوارية جميع الملفات الشائكة لحلحلتها".

وأعرب السيد الحكيم، عن شكره لرئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزارة الخارجية العراقية "وضيوف العراق من الملوك والرؤساء والأمراء و الوزراء وجميع ممثلي الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في المؤتمر وشعبنا العراقي على حسن ضيافته وترحابه بضيوفه"، مضيفا "الشكر موصول لكل الجهود الإعلامية التي أثمرت عن نجاح هذا الحدث التاريخي الهام".

وعقدت امس قمة بغداد بحضور عدد من رؤساء دول عربية وغربية وممثلين عنهم، وخلص المجتمعون الى التاكسد على دعم الانتخابات العراقية وتثمين دور العراق بالمنطقة ومحاربته للارهاب.

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السيد الحكيم يثمن جهود القائمين على مؤتمر بغداد
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