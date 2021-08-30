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بايدن: القادة العسكريين أخبرونا بأن هجوما يرجح وقوعه في أفغانستان خلال 36 ساعة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، إن "الوضع في أفغانستان لايزال خطيرًا للغاية، وأبلغني قادتنا أنه من المحتمل جدًا وقوع هجوم جديد على مطار كابل خلال 24 إلى 36 ساعة".
رمز الخبر: ۵۶۳۲۸
تأريخ النشر: 29 August 2021

موقع تابناك الإخباري_التقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن،السبت مع مسؤولي الأمن القومي في البيت الأبيض قبل أيام فقط من الموعد النهائي لإخراج جميع القوات الأمريكية من أفغانستان، وحذر خلال اللقاء من أن خطر وقوع هجوم آخر في كابول لا يزال مرجحًا للغاية.

ونقل البيت الأبيض بياناً جاء فيه أبرز ما تطرق إليه اللقاء، حيث تعهد بايدن في البيان بأن الولايات المتحدة ستنفذ المزيد من الضربات ضد تنظيم داعش-خرسان المسؤولين عن تفجير مطار كابول والذي اسفر عن مقتل 13 أمريكيًا.

وقال بايدن في بيان إن "الوضع على الأرض لا يزال شديد الخطورة ، والتهديد بشن هجمات إرهابية على المطار لا يزال مرتفعا". واضاف "ابلغني قادتنا ان هجوما محتمل جدا خلال ال 24 - 36 ساعة القادمة.

وتابع بيان بايدن: "لقد وجهتهم باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لإعطاء الأولوية لحماية القوة ، وتأكدت من أن لديهم جميع السلطات والموارد والخطط لحماية رجالنا ونسائنا على الأرض". "أكدوا لي أنهم فعلوا ذلك ، وأنه يمكنهم اتخاذ هذه الإجراءات أثناء استكمال المهمة وإعادة جلب أفرادنا بأمان".

والتزم بايدن بالموعد النهائي الذي حدده في 31 أغسطس لإخراج جميع القوات الأمريكية من أفغانستان، مشيراً إلى أنه لم يتغير الجدول الزمني حتى في أعقاب التفجير الانتحاري.

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