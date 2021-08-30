فعاليات "إرباك ليلي" شرقي مدينة غزة توقع مزيدًا من الاصابات برصاص الاحتلال

قالت "وحدات الإرباك الليلي"، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم السبت شرقي مدينة غزة، إن وحداتها بالمشاركة مع وحدة الكاوتشوك بدأت فعاليتها في مخيم العودة بمنطقة "ملكة".

موقع تابناك الإخباري_وقالت "وحدات الإرباك الليلي"، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم السبت شرقي مدينة غزة، إن وحداتها بالمشاركة مع وحدة الكاوتشوك بدأت فعاليتها في مخيم العودة بمنطقة "ملكة".

وأضافت "أعطينا الفصائل والوسطاء الوقت الكافي لبذل الجهود والعمل على رفع هذا الحصار الظالم عن غزة لكن العدو يماطل؛ لذلك نفد صبرنا وقررنا عدم الالتزام بالهدوء إن لم يرفع الحصار عن قطاعنا".

وتابعت قائلة "نعلن للعدو أن فترة الهدوء التي عاشها انقضت، وعليه أن يستعد على طول الحدود لأصوات انفجاراتنا".

وأكدت الوحدات استمرار حراكها "حتى رفع الحصار كاملًا عن قطاع غزة".

أوضح مراسلنا أن عشرات الشبان وصلوا إلى مخيم "ملكة"، وأشعلوا الإطارات المطاطية.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز بكثافة تجاه الشبان، فيما تحوم طائرة مُسيرة لجيش الاحتلال في الأجواء.

ولفت إلى وقوع إصابات في صفوف الشبان، معظمهم بالاختناق.

ويُعد "الإرباك الليلي"، ضمن الأدوات الشعبية للاحتجاج على استمرار الحصار، ويلقي فيه الشبان قنابل صوتية قرب السياج الأمني، ويُشغّلون مكبرات الصوت بأغانٍ وطنية.



