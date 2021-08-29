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بذريعة "البناء دون تراخيص"..

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم ثلاثة من منازلها ذاتيا شمال القدس المحتلة

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عائلة "الدلال" على هدم ثلاثة من منازلها ذاتيًا، في حي الأشقرية ببيت حنينا، شمال القدس المحتلة.
رمز الخبر: ۵۶۳۲۰
تأريخ النشر: 29 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وقالت العائلة إن المنازل الثلاثة يسكنها 13 فردًا معظمهم من الأطفال، وإن أحدها بني منذ نحو 22 عامًا، مضيفة إنها عبر هذه السنوات الطويلة وكلت محاميًا للدفاع عنها ضد الهدم، ودفعت غرامات باهظة في محاولة لترخيص الأبنية، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت ووضعت شروطا تعجيزية.

وتستهدف بلدية الاحتلال آلاف العائلات الفلسطينية في جميع القرى والبلدات في القدس المحتلة، وتسعى إلى تشريد أفرادها من خلال تسليمهم أوامر هدم بذريعة البناء دون تراخيص.

ورغم سعي سكان مدينة القدس للحصول على الرخص المطلوبة للبناء إلا أن بلدية الاحتلال لا تسمح بذلك، خاصة في المناطق القريبة من مركز المدينة.

وبحسب تقرير نشره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في فلسطين (أوتشا)، شهر تموز/ يوليو المنصرم، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منذ بداية العام الجاري، 474 مبنى فلسطينيًا، بما فيها 150 مبنًى موّلها المانحون، أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها، ما أدى إلى تهجير 656 شخصًا، من بينهم نحو 359 طفلًا، في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

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