صالح: فرنسا شريك مهم للعراق وسيادة بلدنا واستقراره ركن اساس لمنظومة اقليمية ترتكز على الأمن المشترك والترابط الاقتصادي

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، في قصر بغداد، اليوم السبت، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور البلاد للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

موقع تابناك الإخباري_وذكر بيان رئاسي ان الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية تناولت العلاقات العراقية - الفرنسية المتينة وسبل تطويرها، فضلاً عن مناقشة التطورات على الساحتين العربية والدولية.

وقال الرئيس صالح، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس ماكرون: "اننا مسرورون باستقبال صديق العراق الرئيس ماكرون، وهي فرصة للتأكيد على تقديرنا لدعم فرنسا للشعب العراقي للتحرر من الاستبداد ومكافحة الارهاب والتطرف من خلال التحالف الدولي ضد داعش".

وأضاف : ان فرنسا تبقى مساندة للعراق لاستكمال الحرب على الإرهاب وتأمين الاستقرار والسلام في المنطقة، وشريك اقتصادي وتجاري ومساهم في إعمار العراق، وسيتم اليوم التأكيد على عقود الشراكة الاقتصادية مع الشركات الفرنسية في مجالات الطاقة والتجارة.

واشار الى ان مشاركة الرئيس ماكرون في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة مهمة، لافتاً إلى ان "العراق الذي كان لسنوات عنواناً للتنازع والصراعات، يجتمع فيه اليوم قادة المنطقة وممثلوها للتأكيد على دعم العراق واستقلاله وازدهاره، وفي ذلك مصلحة مشتركة لكل بلدان المنطقة وشعوبها".

وشدد الرئيس العراقي على ان "العراق المستقلَّ ذا السيادة، الآمن مع شعبه وجيرانه هو ركن اساس من اركان منظومة اقليمية تقوم على المصالح والامن والمشترك ومكافحة التطرف والارهاب والتكامل والتعاون بين شعوبنا".

ونوّه إلى أن" هناك العديد من التحديات الجسيمة التي تواجه العراق والمنطقة ويجب ان تُجابه بصورة مشتركة بين دول المنطقة والمجتمع الدولي، أبرزها مكافحة الإرهاب وإرساء سلام المنطقة ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية الخطيرة".