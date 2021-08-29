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ماكرون لبرهم صالح: نقف إلى جانب العراق في معركته ضد الإرهاب

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وقوف بلاده إلى جانب العراق في معركته ضد الإرهاب.
رمز الخبر: ۵۶۳۱۶
تأريخ النشر: 28 August 2021

موقع تابناك الإخباري_ثمّن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، دور رئيس الجمهورية العراقي في ارساء الاستقرار في العراق، مؤكداً :" ان فرنسا ستبقى إلى جانب العراق في معركته ضد الإرهاب، ونحن ملتزمون بذلك، الى جانب التعاون في مجال الاعمار وإعادة النازحين عبر مشاريع التعليم والصحة".

وأضاف الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس العراقي برهم صالح اليوم السبت: ان هناك تحديات أخرى تواجه العراق والمنطقة، تتمثل في التغيرات المناخية الحادة، ونشيد بعملكم في هذا الصدد، وعملكم وعمل الحكومة على الاستجابة لمتطلبات الشعب العراقي ونموّه الاقتصادي وتحسين أساليب الحكم الرشيد والتحضير لانتخابات حرّة ونزيهة، وهذا يُعدّ تقدماً حقيقياً.

وأشار الرئيس ماكرون الى ان "انعقاد مؤتمر بغداد اليوم هو نصر للعراق، وهو جهد مشكور ومحلُ فخرٍ للشعب العراقي، وسيضع إطاراً من أجل استقرار العراق وسيادته، ومواصلة الحرب على الإرهاب، والنهوض بمشاريع اقتصادية، وهدفنا اليوم مواصلة الحوار وبناء سلام مستدام والسعي باتجاه تخفيف التوترات عندما يكون ذلك ضرورياً، وبناء أطر التعاون في البنى التحتية ومكافحة التغيرات المناخية".

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