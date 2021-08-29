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سعيّد: الجائحة السياسية مازالت قائمة في تونس

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، أن تونس تمر بظروف استثنائية ستنتهي قريباً، مؤكداً أن الجائحة السياسية مازالت مستمرة في بلاده وسيتم تجاوزها في أقرب الآجال.
رمز الخبر: ۵۶۳۱۴
تأريخ النشر: 28 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال سعيّد خلال مشاركته في الدورة الرابعة للندوة رفيعة المستوى لمبادرة الشراكة بين مجموعة العشرين وإفريقيا التي نظمت أمس الجمعة، إن تونس تتطلع إلى مستقبل أفضل للإنسانية جمعاء، وإن هذه الدورة هي فرصة للحديث عن مقومات الشراكة في كافة الميادين.

وتطرق الرئيس التونسي إلى جائحة كورونا التي يعيشها العالم دون استثناء، قائلاً: نمر بهذه الجائحة، لكن هناك جوائح سياسية وأخرى اقتصادية والعديد من الجوائح المتنوعة.. نمر بظروف خاصة قد نتجاوزها في أقرب الآجال، ولكن هناك قضايا لابد من حلّها من المصادر التي أدت إلى ظهورها. نحن لا نتعرض للنتائج؛ بل للأسباب.

وأضاف سعيّد أن تونس تمر بظروف وتدابير استثنائية نتيجة كوفيد 19 والجائحة السياسية التي مازالت قائمة في البلاد، متابعاً: تم اتخاذ التدابير الاستثنائية في إطار الدستور، علماً بأن النظرية هي غربية وجاءت بناء على نظرية الضرورة.

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