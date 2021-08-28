النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۴مشاهدات
‍ پ

أمير عبد اللهيان: إيران سارعت لمدّ يد العون إلى العراق في مكافحة الإرهاب

وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يقول من بغداد إنّ "العراق يلعب دوراً مهماً في المنطقة"، ويشير في كلمته أمام مؤتمر بغداد أنّ واشنطن ارتكبت جريمة كبرى في اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس.
رمز الخبر: ۵۶۳۰۷
تأريخ النشر: 28 August 2021

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إنّ "مؤتمر بغداد يؤكد جهود العراق في التعاون بين دول المنطقة".
وأضاف أمير عبد اللهيان، في كلمةٍ له باللغة العربية خلال مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة أنّ "إيران كانت من أولى دول المنطقة التي اعترفت بالعراق الجديد".
وأشار إلى أنّ "إيران ساهمت في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العراق"، كاشفاً عن أنّ "حجم التبادل التجاري بلغ 300 مليار دولار خلال السنوات الماضية".

وبيّن أنّ "العراق تضرر كثيراً بفعل ظهور الجماعات الإرهابية"، مضيفاً أنّ "إيران سارعت لمدّ يد العون إلى العراق في مسار مكافحة الإرهاب ولم تدخر جهداً في هذا السبيل".
واتهم أمير عبد اللهيان، واشنطن بارتكاب جريمة كبرى في اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس.

وشدد على أنّ "دور دول المنطقة في دعم استقرار العراق بمشاركة دول الجوار وعلى رأسها سوريا"، معبراً عن ترحيب بلاده "بدور العراق في إشاعة لغة الحوار".

وقبل ساعات، زار وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، موقع استشهاد الشهيد الفريق قاسم سليماني، والشهيد أبو مهدي المهندس في مطار بغداد الدولي.
يُشار إلى أنّ وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، شدّد، صباحاً، على ضرورة أن "تشارك سوريا كدولة جارة مهمة للعراق في قمّة بغداد".

المصدر:وكالات 

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الأجهزة الأمنية تفكك ثلاث عبوات ناسفة كانت معدة للتفجير في محافظة البيضاء
تظاهرة شعبية تطالب بالافراج الفوري عن المعتقلين وتأكيد على الحق السياسي
الغرفة المشتركة لوحدات الارباك الليلي تعلن بدء التصعيد التدريجي بدءاً من مساء اليوم
أمير عبد اللهيان: إيران سارعت لمدّ يد العون إلى العراق في مكافحة الإرهاب
الكاظمي في انطلاق قمة بغداد: الإرهاب يمثّل خطراً مشتركاً
واشنطن تبحث مع حلفائها إمكانية الاعتراف بنظام طالبان
جلسة مباحثات موسعة بين السيسي وصالح في قصر بغداد
استشهاد طفل متأثرًا بجراحه برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة
عبداللهيان يصل مطار بغداد ويؤكد: كان من الواجب دعوة سوريا إلى قمة بغداد
ملك الاردن يصل العراق للمشاركة بقمة بغداد والكاظمي يستقبله في المطار
الكاظمي يستقبل أمير قطر في مطار بغداد
الكاظمي: العراق وفرنسا شريكان أساسيان في الحرب ضد الإرهاب
الإعصار أيدا يجتاح السواحل الكوبية والسلطات تحذّر المواطنين
ماكرون: مؤتمر بغداد مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة
مدريد تعلن إنتهاء عملية اجلاء جنودها من أفغانستان
الاحتلال الاسرائيلي يفرج عن الاسيرة ليان ناصر بعد 50 يوما من الاعتقال
وزير الصحة يدهم مستودعين للأدوية يحويان على كميات كبيرة من الأدوية المدعومة
فريق رياضي يصل صعدة قادما من صنعاء على متن دراجات هوائية
مطالبات بإطلاق سراح الأسيرة الحامل أنهار الديك من سجون الاحتلال
الشيخ الكعبي يتفقد جرحى الحشد الشعبي في الطارمية
انطلاق المنافسات النهائية من البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية
موظفو شركة المشاريع يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم
بايدن يتوعد داعش بالرد بعد مقتل واصابة 27 جندياً امريكياً في كابول
عائلة البوجي تحارب الفقر وتتحدى البطالة بمطعم
مقتل 12 عسكريا أمريكيا وإصابة 15 آخرين بهجوم مطار كابول وداعش يتبنى
جونسون: بقي وقت قليل قبل أن ينسحب جنودنا من مطار كابل
بعد الحرائق التي طالتها.. الجزائر تستلم مساعدات من السعودية
الممثل الأعلى للإتحاد الأوروبي في رسالة لعون: لتشكيل حكومة سريعا وتنفيذ الاصلاحات اللازمة
ملوحة التربة والإغلاق يهددانها.. بريق الجوافة يسطع في أسواق غزة
رئاسة الوزراء تعلن الانتهاء من عمليات الإجلاء من مطار كابول