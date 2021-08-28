واشنطن تبحث مع حلفائها إمكانية الاعتراف بنظام طالبان

أكدت الولايات المتحدة أنها تبحث مع الدول المتحالفة معها إمكانية الاعتراف بحركة طالبان لكنها لا تنوي الإقدام على ذلك في المستقبل المنظور.

موقع تابناك الإخباري_وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "نحن على اتصال دائم ودوري مع حلفائنا وشركائنا في أنحاء العالم لمناقشة هذا الموضوع".

وتابع قائلاً إن الولايات المتحدة لاحظت عددًا من الرسائل الإيجابية والبناءة من قبل الحركة، لكن الحديث عن إمكانية الاعتراف بنظام طالبان سلطة في أفغانستان من السابق لأوانه.

وبعد إعلان الولايات المتحدة يوم 30 نيسان/ أبريل بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان شنت طالبان حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 آب/ أغسطس دخل مسلحو طالبان إلى العاصمة كابول حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما فر الرئيس أشرف غني إلى الإمارات.