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جلسة مباحثات موسعة بين السيسي وصالح في قصر بغداد

قالت الرئاسة العراقية، اليوم السبت، إن رئيس البلاد برهم صالح، استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في قصر العاصمة بغداد.
رمز الخبر: ۵۶۳۰۳
تأريخ النشر: 28 August 2021

جلسة مباحثات موسعة بين السيسي وصالح في قصر بغداد

موقع تابناك الإخباري_وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في بيان له، اليوم السبت، إن الرئيس العراقي برهم صالح استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر بغداد الرئاسي وعقد جلسة مباحثات ثنائية وموسعة معه.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية العراقية في بيانه، اليوم، أنه من المنتظر مشاركة ملوك ورؤساء وشخصيات سياسية رفيعة المستوى في مؤتمر بغداد.

وبحسب اللجنة التحضيرية لمؤتمر بغداد فإن الدول المشاركة هي الأردن وتركيا وإيران والسعودية ومصر والكويت وقطر والإمارات وفرنسا، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأكدت اللجنة أن المؤتمر سيعقد في بغداد ليوم واحد فقط هو، السبت، مشيرة إلى أن مشاركة الدول المدعوة في المؤتمر تمثل دعماً للحكومة العراقية، وسيادة واستقرار العراق.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان القمة التي تعقد في بغداد اليوم تجسد رؤية العراق في إقامة أفضل العلاقات، وهي "حدث مهم ليس للعراق فقط، بل للمنطقة كلها".

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