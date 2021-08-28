استشهاد طفل متأثرًا بجراحه برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة

استشهد الطفل الفلسطيني، عمر حسن أبو النيل (12 عامًا) متأثرًا بجراحه التي أصيب بها يوم السبت الماضي خلال الاشتباكات مع الاحتلال شرق مدينة غزة بذكرى إحراق المسجد الأقصى.

موقع تابناك الإخباري_أعلنت وزارة الصحة صباح يوم السبت، استشهاد الطفل عمر حسن أبو النيل (12 عامًا) متأثرًا بجراحه التي أصيب بها يوم السبت الماضي شرق مدينة غزة.

الطفل الشهيد الذي يسكن في حي التفاح شرق مدينة غزة، كان قد أصيب برصاصة في الرقبة، ووصفت إصابته حينها ببالغة الخطورة.

ووصل جثمانه اليوم إلى منزل ذويه، حيث ودعته عائلته وأقارب والأصدقاء بكوكب مهيب.

وباستشهاده، يرتفع عدد الشهداء خلال قمع قوات الاحتلال للمسيرة السلمية شرق غزة إلى شهيدين، وذلك بعد ارتقاء الشاب أسامة خالد دعيج (32 عاما) من مخيم جباليا، متأثرا بجروح أصيب بها على مقربة من الشريط الفاصل.

وكان 41 مواطنا غالبيتهم من الأطفال أصيبوا برصاص قوات الاحتلال التي قمعت تظاهرة سلمية شرق مدينة غزة، في ذكرى إحراق المسجد الأقصى.