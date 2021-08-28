النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۳۹مشاهدات
‍ پ

عبداللهيان يصل مطار بغداد ويؤكد: كان من الواجب دعوة سوريا إلى قمة بغداد

وصل وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان الى بغداد اليوم السبت لحضور مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.
رمز الخبر: ۵۶۳۰۱
تأريخ النشر: 28 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وكان في استقبال امير عبداللهيان بمطار بغداد، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وعدد من المسؤولين العراقيين وسفير ايران لدى بغداد ايرج مسجدي.

وقال وزير الخارجية الإيراني قبيل توجهه الى بغداد، إن إيران ترحب بأي مبادرة اقليمية يقدمها المسؤولون العراقيون بمشاركة دول المنطقة.

واضاف أمير عبداللهيان: كان من الضروري دعوة سوريا الى هذا المؤتمر، باعتبارها جارة مهمة للعراق، مضيفا ان إيران على اتصال مع القيادة السورية فيما يتعلق بالأمن والتنمية المستدامة للمنطقة، وسنتشاور مباشرة مع دمشق حول قمة بغداد والتأكيد على الدور المهم لدول المنطقة حول أي مبادرة إقليمية.

يذكر ان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي دعا اليه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سيبدأ أعماله اليوم السبت بحضور العديد من قادة دول المنطقة والعالم .

ويشارك في المؤتمر بالإضافة إلى دول الجوار العراقي (باستثناء سوريا)، قطر والإمارات ومصر، وكذلك الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واليابان.

وكان العراق قد أعلن أن المؤتمر يهدف إلى تخفيف حدة التوتر في المنطقة وتطوير العلاقات الاقتصادية وحل الخلافات بين جيران العراق.

ومن المتوقع أن تعقد بعض الاجتماعات الجانبية على هامش المؤتمر بين بعض الدول المشاركة التي تشهد بعض الخلافات.


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الأجهزة الأمنية تفكك ثلاث عبوات ناسفة كانت معدة للتفجير في محافظة البيضاء
تظاهرة شعبية تطالب بالافراج الفوري عن المعتقلين وتأكيد على الحق السياسي
الغرفة المشتركة لوحدات الارباك الليلي تعلن بدء التصعيد التدريجي بدءاً من مساء اليوم
أمير عبد اللهيان: إيران سارعت لمدّ يد العون إلى العراق في مكافحة الإرهاب
الكاظمي في انطلاق قمة بغداد: الإرهاب يمثّل خطراً مشتركاً
واشنطن تبحث مع حلفائها إمكانية الاعتراف بنظام طالبان
جلسة مباحثات موسعة بين السيسي وصالح في قصر بغداد
استشهاد طفل متأثرًا بجراحه برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة
عبداللهيان يصل مطار بغداد ويؤكد: كان من الواجب دعوة سوريا إلى قمة بغداد
ملك الاردن يصل العراق للمشاركة بقمة بغداد والكاظمي يستقبله في المطار
الكاظمي يستقبل أمير قطر في مطار بغداد
الكاظمي: العراق وفرنسا شريكان أساسيان في الحرب ضد الإرهاب
الإعصار أيدا يجتاح السواحل الكوبية والسلطات تحذّر المواطنين
ماكرون: مؤتمر بغداد مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة
مدريد تعلن إنتهاء عملية اجلاء جنودها من أفغانستان
الاحتلال الاسرائيلي يفرج عن الاسيرة ليان ناصر بعد 50 يوما من الاعتقال
وزير الصحة يدهم مستودعين للأدوية يحويان على كميات كبيرة من الأدوية المدعومة
فريق رياضي يصل صعدة قادما من صنعاء على متن دراجات هوائية
مطالبات بإطلاق سراح الأسيرة الحامل أنهار الديك من سجون الاحتلال
الشيخ الكعبي يتفقد جرحى الحشد الشعبي في الطارمية
انطلاق المنافسات النهائية من البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية
موظفو شركة المشاريع يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم
بايدن يتوعد داعش بالرد بعد مقتل واصابة 27 جندياً امريكياً في كابول
عائلة البوجي تحارب الفقر وتتحدى البطالة بمطعم
مقتل 12 عسكريا أمريكيا وإصابة 15 آخرين بهجوم مطار كابول وداعش يتبنى
جونسون: بقي وقت قليل قبل أن ينسحب جنودنا من مطار كابل
بعد الحرائق التي طالتها.. الجزائر تستلم مساعدات من السعودية
الممثل الأعلى للإتحاد الأوروبي في رسالة لعون: لتشكيل حكومة سريعا وتنفيذ الاصلاحات اللازمة
ملوحة التربة والإغلاق يهددانها.. بريق الجوافة يسطع في أسواق غزة
رئاسة الوزراء تعلن الانتهاء من عمليات الإجلاء من مطار كابول