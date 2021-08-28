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ملك الاردن يصل العراق للمشاركة بقمة بغداد والكاظمي يستقبله في المطار

وصل ملك الأردن عبد الله الثاني، العاصمة العراقية بغداد السبت، للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.
رمز الخبر: ۵۶۳۰۰
تأريخ النشر: 28 August 2021

ملك الاردن يصل العراق للمشاركة بقمة بغداد والكاظمي يستقبله في المطار

موقع تابناك الإخباري_وكان في استقبال الملك لدى وصوله مطار بغداد الدولي، رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وعدد من كبار المسؤولين العراقيين، والسفير الأردني في بغداد وأركان السفارة.

هذا واستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وصل للمشاركة أيضا في أعمال المؤتمر، ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح لدى وصوله مطار بغداد الدولي إضافة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

ويشارك في المؤتمر زعماء دول، أبرزهم الرئيس الفرنسي والملك الأردني والرئيس المصري والأمير القطري، ورئيسا وزراء الإمارات والكويت ووزراء خارجية إيران وتركيا والسعودية.

ومن المتوقع أن يبحث المؤتمر مجموعة من الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

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