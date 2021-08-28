الإعصار أيدا يجتاح السواحل الكوبية والسلطات تحذّر المواطنين

إشتدّت العاصفة أيدا وتحولت إلى أعصار مساء أمس الجمعة مع اقترابها من السواحل الكوبية، حسب ما أعلن المركز الأمريكي للأعاصير.

موقع تابناك الإخباري_وفي الساعة 17,15 ت غ، كان الإعصار أيدا المصحوب برياح تصل سرعتها إلى 120 كلم في الساعة، على مسافة 50 كلم من جزيرة خوفنتود الكوبية مع توقع أن يواصل طريقه في اتجاه ولاية لويزيانا الأمريكية في نهاية الأسبوع.

وأصدرت السلطات الكوبية إنذارا أحمر بإقتراب إعصار في ولايتي بينار ديل ريو وأرتيميسا الغربيتين، إضافة إلى جزيرة خوفنتود.

وبعد كوبا، من المتوقع أن يواصل الإعصار طريقه في نهاية الأسبوع إلى السواحل الأمريكية على أن يلامس اليابسة الأحد.

ورأى المركز الأمريكي للأعاصير في نشرته الأخيرة أنه قد يكون تحول عندها ربما إلى "إعصار ضخم".

وأعلن إنذارا بإعصار في بعض أجزاء لويزيانا بينها نيوأورلينز حيث صدرت تعليمات بإجلاء السكان.