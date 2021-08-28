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الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 28-08-2021

رمز الخبر: ۵۶۲۸۸
تأريخ النشر: 28 August 2021

الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 28-08-2021

أولاً: أحداث

-القناة 20: ‏إصابة جندي على حدود غزة بــ 3 رصاصات أطلقها شاب من مسدسه من مسافة صفر خلال الحدث الأخير.

-اعلام إسرائيلي: طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على مواقع للمقاومة الفلسطينية في مناطق عدة من قطاع غزة.

-بيتخون شوتيف: إطلاق نار تجاه طائرات الجيش الإسرائيلي التي تحلق في أجواء قطاع غزة.

-ألموغ بوكير: 10 حرائق اندلعت في غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة التي أطلقت من القطاع خلال يوم واحد.

-يديعوت: مقتل إسرائيلي" طعنا في طنجة بالمغرب، ولا تزال ملابسات الحادث غير واضحة، وقد فتح تحقيق في الحادث.

-المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تم تفعيل أجهزة الإنذار مؤخرًا في جنوب البلاد، وعلى ما يبدو أنها إنذارات كاذبة، بسبب هجوم سيبراني.

ثانيًا: مواقف وآراء

-مراسل اذاعة الجنوب العبرية متهكمًا على الغارات الجوية ضد ‎غزة: الغارات أسفرت عن إصابة عدد من الأكوام الرملية وبيوت النمل بأضرار بالغة.
-معاريف: ما حدث على حدود غزة، يخلق الوهم لجنود الجيش بأنهم "ليسوا محميين"، على سبيل المثال محاولة شاب فلسطيني سحب سلاح الجندي من خلال نافذة يطلق النار منه على السياج الحدودي.

-اعلام إسرائيلي: إسرائيل مستعدة لفعل كل شيء حتى لا تنجر إلى التصعيد، وحماس تتفهم ذلك جيداً وهي مرة أخرى هي من يضع جدول الأعمال.

-يوني بن مناحيم: هل ما يحدث هو غباء المخابرات الإسرائيلية؟ أم غباء صناع القرار؟ كيف لا يقرؤون الصورة الحقيقية لنوايا حماس؟ أم هو تفضيل دفن الرأس في الرمال؟

-يديعوت: إسرائيل تفشل مرة أخرى في قراءة السنوار، حدث ذلك في عملية "حارس الأسوار" وهو يحدث مرة أخرى على حدود غزة، وهذا رأي كبار المسؤولين.

-وزيرة الداخلية: إذا اقتضت المصلحة الأمنية "لإسرائيل" شن عملية عسكرية في غزة، ستكون هناك عملية، حتى لو على حساب انهيار الحكومة.

-متان تسوري: على خلفية الأحداث على حدود غزة، يهاجم رئيس بلدية سديروت رئيس الوزراء بينيت وأعضاء الحكومة:

- استيقظوا، أين الردع؟  أين الأمن؟

-إذاعة الجيش: بينت خلال جلسة مجلس الوزراء تعقيبا على أحداث غزة: "سنحاسب كل من يمس مقاتلينا ومواطنينا".

-قناة كان: نصر الله يعلق على المشهد الذي حصل عند السياج الحدودي مع غزة: "يجب أن يدخل التاريخ"

-اعلام إسرائيلي: حادثة غزة مقلقة وبشكل رئيسي بسبب تداعياتها على المستقبل.

-رئيس الوزراء نفتالي بينت: نتفق مع الرئيس بايدن بأنه هناك خيارات أخرى مع إيران إن لم تنفع الدبلوماسية.

ثالثًا: إجراءات

-ألموغ بوكير: بعد إجراء تقييم أمني... الجيش يقرر تعزيز حدود قطاع غزة بقوات إضافية. وتعزيز القبة الحديدية.

-اعلام إسرائيلي: الجيش يفتح تحقيقاً بالفشل العملياتي الذي حصل خلال الحدث الأخير على الحدود مع غزة.

-قناة كان: إعطاء الضوء الأخضر للجنود بفتح النار على المتظاهرين خلال المواجهات المقبلة على حدود قطاع غزة.

-موقع روترنت: إسرائيل ترفع درجة التأهب على الحدود الشمالية مع لبنان، خشية تكرار إطلاق جهات فلسطينية صواريخ من في ظل التوتر مع قطاع غزة.

-مسؤول أمني لـ القناة 20: تلقينا تعليمات من المستوى السياسي بمنع الاحتكاك المباشر قدر الإمكان وامتصاص الضربات والأحداث في الجنوب.

-قناة كان: الجيش يستعد لاحتمال إطلاق صواريخ من قطاع غزة، كما يتوقع تكثيف إطلاق البالونات الحارقة.

-الناطق باسم الجيش: بعد تقييم للوضع، تقرر تعزيز عدد القوات على حدود غزة من وحدتي القنص والمدرعات.

-قناة كان: بتوجيه من وزير الجيش ورئيس الأركان، الجيش يجدد خططه لمهاجمة منشآت نووية في إيران.

-مسؤول إسرائيلي كبير لموقع واللاه: نفتالي ‎بينت عرض على الرئيس الأميركي خطة استراتيجية بعنوان "الموت بألف قطعة".. من خلال هذه الخطة يتم تنفيذ سلسلة من العمليات الصغيرة والمتنوعة ضد إيران.

الإعداد:تابناك 

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