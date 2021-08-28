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الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربة بطائرة مسيرة ضد تنظيم داعش في خراسان

أعلن الجيش الأمريكي الجمعة أنه نفذ ضربة بطائرة مسيرة ضد أحد "مخططي" تنظيم داعش في خراسان الذي كان أعلن في وقت سابق مسؤوليته عن التفجير الانتحاري في مطار كابول.
رمز الخبر: ۵۶۲۸۷
تأريخ النشر: 28 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال الكابتن بيل أوربان من القيادة المركزية في بيان إن الغارة الجوية التي نفذت بواسطة طائرة بلا طيار "وقعت في إقليم نانغارهار بأفغانستان". وأضاف "المؤشّرات الأولية تدل إلى أنّنا قتلنا الهدف. لا عِلم لنا بسقوط أيّ ضحايا مدنيّين".

ونُفّذت الضربة من خارج أفغانستان في الوقت الذي استمرت فيه عمليات الإجلاء من مطار كابول الخاضع لمراقبة مشددة. وهذه اول ضربة ينفذها الجيش الأمريكي منذ الهجوم الذي وقع الخميس في مطار كابول وخلّف ما لا يقل عن 170 قتيلا من بينهم 13 جنديا أمريكيا.

وبعد الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش في خراسان، توعد الرئيس جو بايدن بالرد. وقال لمنفذي الهجوم الاعنف الذي يستهدف الجيش الأمريكي في أفغانستان منذ عام 2011 "سنلاحقكم ونجعلكم تدفعون الثمن".

وفي خطاب ألقاه في البيت الأبيض ووصف فيه جنود بلاده الذين قتلوا في الهجوم الانتحاري بأنّهم "أبطال"، قال بايدن "لأولئك الذين نفّذوا هذا الهجوم وكذلك لأي شخص يتمنّى الضرر لأمريكا، اعلموا هذا: لن نسامح. لن ننسى. سنطاردكم ونجعلكم تدفعون الثمن".

كما جدّد بايدن التزامه إنجاز انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في 31 آب/ أغسطس على الرّغم من الأصوات التي تطالبه، وبعضها من داخل حزبه، بالبقاء لما بعد هذه المهلة النهائية من أجل استكمال عمليات الإجلاء.

وأضاف "نظراً إلى أنّه من الممكن جداً أن يقع هجوم جديد، فقد خلُص الجيش إلى أنّه هذا ما يتعيّن علينا فعله، وأعتقد أنّهم (العسكريون) على حقّ". وقال "الولايات المتحدة لن تسمح بترهيبها"، مضيفاً "لن نسمح لإرهابيين بأن يثبطوا عزيمتنا. لن ندعهم يوقفون مهمّتنا. سنواصل عمليات الإجلاء".

وبلغ التوتّر ذروته في أفغانستان، قبل أيّام من الموعد النهائي لانسحاب الجنود الأمريكيّين وانتهاء عمليّات الإجلاء شديدة الفوضى في 31 آب/أغسطس، بعد عقدين من الحرب.

وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأمريكيّة جون كيربي الجمعة "نرى أنّه لا تزال هناك تهديدات جدّية... تهديدات محدّدة وجدّية".

وطلبت الولايات المتحدة من مواطنيها الجمعة أن يُغادروا "فوراً" البوّابات المحيطة بمطار كابول، حيث كان هجوم انتحاري قد استهدف الخميس حشوداً تُحاول مغادرة أفغانستان.

وقالت السفارة الأمريكيّة في كابول في تحذير أمنيّ على موقعها الإلكتروني إنّ "المواطنين الأمريكيّين الموجودين الآن عند بوّابات آبي والبوّابة الشرقيّة والبوّابة الشماليّة أو عند بوّابة وزارة الداخليّة يجب أن يُغادروا على الفور"، من دون أن تُعطي مزيداً من التفاصيل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن هجومًا آخر "مرجح"، مستندة في قولها هذا إلى خبراء أمنيين. وأضافت أن الأيام القليلة المقبلة ستكون "الفترة الأخطر حتى الآن".

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