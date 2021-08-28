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وقفتان منفصلتان لأبناء محافظة ريمة تنديدًا باستمرار حرب قوى التحالف السعودي

أقيمت في مديرية بلاد الطعام بمحافظة ريمة اليوم الجمعة وقفتان منفصلتان عقب صلاة الجمعة.
رمز الخبر: ۵۶۲۸۶
تأريخ النشر: 28 August 2021

وقفتان منفصلتان لأبناء محافظة ريمة تنديدًا باستمرار حرب قوى التحالف السعودي

أبناء منطقة ربوع بني خولي اقامو وقفة شعبية عقب صلاة الجمعة استنكر المشاركون استمرار الحصار الذي تفرضه دول التحالف على أبناء الشعب اليمني وعدم السماح بدخول المشتقات النفطية للمواطنين.

وفي ذات السياق خرج أبناء التالقة منظمين وقفة شعبية جدد المشاركون فيها استمرارهم في رفد الجبهات بالمال والرجال.

ودعى بيان صادر عن الوقفتين أبناء مأرب الشرفاء الى الوقوف في صف الوطن الى جانب الجيش واللجان الشعبية من اجل تحرير محافظتهم من الخونة والعملاء من حزب الإصلاح الذي يتلقى دعمه من قبل داعش والقاعدة عبر الممول الرئيسي لهم النظام السعودي.

المصدر:قناة المسيرة

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