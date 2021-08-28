قاعدة عسكرية أمريكية في برلين تتحول لمعسكر مؤقت لإيواء الأفغان

تحولت قاعدة رامشتاين الجوية التابعة للجيش الأمريكي في ألمانيا إلى معسكر مؤقت يؤوي آلاف الأفغان الذين تمكنوا من مغادرة بلادهم.

موقع تابناك الإخباري_حالياً هناك أكثر من 340 خيمة، وستضم القاعدة 1700 شخص ممن أجلوا من كابول.

يخضع الواصلون إلى القاعدة لفحوصات طبية ثم ينتظرون في الخيام معالجة أوراقهم، لتكون المرحلة اللاحقة رحلة على متن سفينة تجارية، إلى الولايات المتحدة.

ومؤخراً، تمكّنت حركة طالبان من السيطرة على معظم أنحاء أفغانستان، وفي 15 أغسطس/آب الجاري، دخل مسلحوها كابول وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني إلى الإمارات.

ومنذ ذلك الحين، بدأت العديد من دول العالم إجلاء رعاياها من أفغانستان، وبعض المواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع قوات تلك الدول العاملة هناك.