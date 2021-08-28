الأمم المتحدة: هجوم مطار كابول هو هجوم شنيع على المدنيين اليائسين

قال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الهجوم بالقرب من مطار كابول هو "هجوم شنيع على المدنيين اليائسين، ونأمل أن يتم القبض على المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة في أقرب وقت ممكن".

موقع تابناك الإخباري_وقال روبرت كولفيل للصحفيين في جنيف اليوم الجمعة: "كان الهجوم الإرهابي في مطار كابول بالأمس خطوة مروعة من قبل داعش-خراسان. من الواضح أنه كان محسوبا لقتل وتشويه أكبر عدد ممكن من الناس: المدنيون - الأطفال والنساء والآباء والأمهات، وكذلك طالبان والقوات الأجنبية التي تحمي المطار".

وقال أيضا "لقد كان هجوما مصمم خصيصا للتسبب في مذبحة وتسبب في مذبحة".

ووقع انفجاران بالقرب من مطار كابول يوم الخمي مما أسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا ومعهم وكذلك مقاتلين من طالبان وعشرات المدنيين، وإصابة ما يصل إلى 200 شخص.