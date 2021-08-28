النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۹مشاهدات
‍ پ

أكثر من 60 % يؤيدون قرار حزب الله استيراد البنزين والمازوت من إيران

أظهر استطلاع للرأي نشرته الدولية للمعلومات أن 60.1% من اللبنانيين يؤيدون قرار حزب الله استيراد البنزين والمازوت من إيران، مقابل 22.3% للمعارضين و17.6% فضلوا التزام الحياد.
رمز الخبر: ۵۶۲۸۱
تأريخ النشر: 28 August 2021

أكثر من 60 % يؤيدون قرار حزب الله استيراد البنزين والمازوت من إيران

موقع تابناك الإخباري_وفي تفاصيل الإجابات السابقة تبعا للفئات العمرية، نلاحظ ارتفاعاً في تأييد قرار حزب الله المتعلق استيراد البنزين والمازوت من إيران مع ارتفاع الفئات العمرية للمستطلعين.

فقد ذكر 50% فقط من المستطلعين الذين هم في الفئة العمرية21-29 سنة تأييدهم لهذا القرار لترتفع النسب بشكل عام مع تقدم العمر فتبلغ 62.1% للذين هم في الفئة العمرية 60-69 سنة و71.5% للذين هم في الفئة العمرية 70 عاماً وما فوق.

أما في تفاصيل الإجابات على هذا السؤال تبعاً للجنس، فقد أظهرت نتائج الاستطلاع تأييداً أكبر لدى المستطلعين الرجال لقرار حزب الله (64.8%) 44.2% مؤيد بشدة و 20.6% مؤيد، مقابل نسبة (53.2%) لدى النساء، 40.3% مؤيد بشدة و19.9% مؤيد.

كما أظهر الإستطلاع ترابطاً مهماً بين الموقف من تأييد قرار حزب الله استيراد البنزين والمازوت من إيران أو معارضته تبعا لطائفة المستطلع. فقد بينت النتائج أن أكثر المعارضين بشدة لهذا القرار هم من المستطلعين الموارنة (21.1%) والكاثوليك (19.4%) والسنة (13.5%)، في حين تنخفض نسبة المعارضة الشديدة للقرار إلى 8.7% للمستطلعين الدروز و1.7% فقط لدى المستطلعين الشيعة.

وأعرب حوالي ثلثي المستطلعين (65.1%) عن استعدادهم لشراء البنزين والمازوت المستورد من إيران في حال وصوله، مقابل 14% ربما يقدمون على شرائه ونسبة 14% أخرى ذكرت أنها لن تقدم على شرائه أبداً.

وفي تفاصيل الاجابات وفقاً للفئات العمرية، نلاحظ ارتفاعاً في الإستعداد الأكيد لشراء البنزين والمازوت المستورد من إيران مع ارتفاع الفئات العمرية للمستطلعين.

فقد ذكر 57.4% من المستطلعين الذين هم في الفئة العمرية21-29 سنة استعدادهم بشكل مؤكد على شراء البنزين والمازوت المستورد من قبل حزب الله من إيران في حال وصله الى لبنان، لترتفع النسب بشكل عام مع تقدم العمر فتبلغ 69.2% للذين هم في الفئة العمرية 50-59 سنة و67.9 % للذين هم في الفئة العمرية 70 عاماً وما فوق.

وعند توزيع الاجابات على هذا السؤال تبعا للجنس، فقد اظهرت نتائج الاستطلاع نسبة استعداد أعلى لدى المستطلعين الذكور لشراء البنزين/ المازوت الإيراني (68.8%) مقابل نسبة 59.7% لدى الإناث.

أما توزيع النتائج وفقاً لطائفة المستطلعين، فقد أظهر أن أعلى نسبة من الرافضين لشراء البنزين والمازوت الإيراني هم من المستطلعين الكاثوليك (22.2%) والموارنة (19.8%) والسنة (17%)، في حين تنخفض نسبة الرفض لهذا الموضوع الى 8.7% للمستطلعين الدروز و6.1% فقط لدى المستطلعين الشيعة.

وأعربت الغالبية الكبرى من المستطلعين المؤيدين لقرار حزب الله استيراد البنزين والمازوت من إيران استعدادهم بالتأكيد لشراء هذا البنزين/المازوت في حال وصوله (84.9% من المؤيدين و96.9% من المؤيدين بشدة).

في المقابل، ذكرت نسبة 21.7% من المعارضين بشدة لقرار حزب الله ونسبة 29.1% من المعارضين استعدادهم الى حد ما لشراء البنزين/المازوت المستورد من إيران مقابل نسبة 54.3% و41.9% تباعاً التي أكدت عدم شرائها لهذا المازوت بالمطلق

وجرى الاستطلاع عبر الهاتف في الفترة ما بين 23-25 آب 2021، وشمل عينة من 800 مستطلع توزعوا على مختلف المحافظات اللبنانية على الشكل التالي:

تبعا للجنس: 45% اناث -55% ذكور
تبعا للشرائح العمرية: 15.3% من 21-29 سنة، 22.8% من 30-39 سنة، 22.3% من 40-49 سنة، 22.8% من 50 -59 سنة، 13.5% من 60- 69 سنة و3.5% من 70 سنة وما فوق.
تبعاً للطائفة: ماروني 20.3%، أرثوذكس 7%، كاثوليك 4.5%، أرمن أرثوذكس/كاثوليك 2.8%، سنة 28.8%، شيعة 28.6%، دروز (5.8%)، علوي (0.9%)، انجيلي (0.4%) وأقليات مسيحية 1.1%.


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الأجهزة الأمنية تفكك ثلاث عبوات ناسفة كانت معدة للتفجير في محافظة البيضاء
تظاهرة شعبية تطالب بالافراج الفوري عن المعتقلين وتأكيد على الحق السياسي
الغرفة المشتركة لوحدات الارباك الليلي تعلن بدء التصعيد التدريجي بدءاً من مساء اليوم
أمير عبد اللهيان: إيران سارعت لمدّ يد العون إلى العراق في مكافحة الإرهاب
الكاظمي في انطلاق قمة بغداد: الإرهاب يمثّل خطراً مشتركاً
واشنطن تبحث مع حلفائها إمكانية الاعتراف بنظام طالبان
جلسة مباحثات موسعة بين السيسي وصالح في قصر بغداد
استشهاد طفل متأثرًا بجراحه برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة
عبداللهيان يصل مطار بغداد ويؤكد: كان من الواجب دعوة سوريا إلى قمة بغداد
ملك الاردن يصل العراق للمشاركة بقمة بغداد والكاظمي يستقبله في المطار
الكاظمي يستقبل أمير قطر في مطار بغداد
الكاظمي: العراق وفرنسا شريكان أساسيان في الحرب ضد الإرهاب
الإعصار أيدا يجتاح السواحل الكوبية والسلطات تحذّر المواطنين
ماكرون: مؤتمر بغداد مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة
مدريد تعلن إنتهاء عملية اجلاء جنودها من أفغانستان
الاحتلال الاسرائيلي يفرج عن الاسيرة ليان ناصر بعد 50 يوما من الاعتقال
وزير الصحة يدهم مستودعين للأدوية يحويان على كميات كبيرة من الأدوية المدعومة
فريق رياضي يصل صعدة قادما من صنعاء على متن دراجات هوائية
مطالبات بإطلاق سراح الأسيرة الحامل أنهار الديك من سجون الاحتلال
الشيخ الكعبي يتفقد جرحى الحشد الشعبي في الطارمية
انطلاق المنافسات النهائية من البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية
موظفو شركة المشاريع يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم
بايدن يتوعد داعش بالرد بعد مقتل واصابة 27 جندياً امريكياً في كابول
عائلة البوجي تحارب الفقر وتتحدى البطالة بمطعم
مقتل 12 عسكريا أمريكيا وإصابة 15 آخرين بهجوم مطار كابول وداعش يتبنى
جونسون: بقي وقت قليل قبل أن ينسحب جنودنا من مطار كابل
بعد الحرائق التي طالتها.. الجزائر تستلم مساعدات من السعودية
الممثل الأعلى للإتحاد الأوروبي في رسالة لعون: لتشكيل حكومة سريعا وتنفيذ الاصلاحات اللازمة
ملوحة التربة والإغلاق يهددانها.. بريق الجوافة يسطع في أسواق غزة
رئاسة الوزراء تعلن الانتهاء من عمليات الإجلاء من مطار كابول