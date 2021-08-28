النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۶مشاهدات
‍ پ

مئات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام بسلوان

شارك مئات المقدسيين في صلاة الجمعة اليوم داخل خيمة الاعتصام المركزية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
رمز الخبر: ۵۶۲۷۷
تأريخ النشر: 27 August 2021

مئات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام بسلوان

موقع تابناك الإخباري_وأدى المواطنون صلاة الجمعة داخل خيمة الاعتصام، كما نظموا وقفة ضد الهدم والتهجير بعد الصلاة مؤكدين على ثباتهم في وجه مخططات الاحتلال التهويدية.

وخلال خطبة الجمعة أشاد الخطيب بأهالي بلدة سلوان مطالبا إياهم بالصمود في وجه المؤامرات كافة التي تستهدفهم وتطال ممتلكاتهم ويراد منها النيل من عزائمهم وقوتهم.

وحذر الخطيب من مغبة التفريط بأي عقار في بلدة سلوان ومدينة القدس. وأضاف: "كل من باع وسرب عقاراً .. لا تقبل له توبة ولو تعلق في ستار الكعبة".

ووجه رسالة إلى بلدية الاحتلال في القدس قائلا:" أوامركم ظالمة وشرعيتكم باطلة لا تقتلوا ولا تغالوا الأمل من أطفالنا وإلا فان الانفجار قادم".

وأشار الخطيب الى أن ما يجري من هدم لا يستند إلى أي مستند قانوني بل لمنطق القوة والإجرام وسيواجه أهالي سلوان كل تلك الخطط والمؤامرات مهما كانت النتيجة.

ويواصل أهالي بلدة سلوان في القدس المحتلة الصمود والثبات في أراضيهم التي يحاول الاحتلال وما يسمى "سلطة الطبيعة" التابعة له الاستيلاء عليها منذ ما يقارب العام.

ويتهدد 6 أحياء في سلوان خطر هدم منازلهم بالكامل، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
وقفتان منفصلتان لأبناء محافظة ريمة تنديدًا باستمرار حرب قوى التحالف السعودي
كتل سياسية توقع على نص وثيقة الحوار الوطني التي أفضت الى عودة التيار الصدري للانتخابات
قاعدة عسكرية أمريكية في برلين تتحول لمعسكر مؤقت لإيواء الأفغان
بينيت: يجب وقف عمليات الطرد المركزي في المفاعلات النووية الإيرانية
الأمم المتحدة: هجوم مطار كابول هو هجوم شنيع على المدنيين اليائسين
أكثر من 60 % يؤيدون قرار حزب الله استيراد البنزين والمازوت من إيران
الرئيس الفرنسي يصل الى مطار العاصمة للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة
السيد نصر الله للأميركيين: لو كان لبنان يهمكم...استثنوه من العقوبات وأوقفوا تهديداتكم
قمة بغداد تنعقد غدا.. العراق وسيط إقليمي لنزع فتيل الأزمات في المنطقة
مئات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام بسلوان
بنزين ملوث في المناطق الجنوبية وقوى التحالف تتواطأ عن فحص الكميات الواردة من عدن
حصار قوى التحالف السعودي يعطل الواردات كلياً ويشل الموانئ اليمنية
مسلحون يفرجون عن 100 تلميذ مختطف بشمال غرب البلاد
واشنطن تعلن إجلاء 100 ألف شخص ودول عدة توقف عمليات إجلاء رعايها الجمعة
عشرات الإصابات بمواجهات جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس
الاحتلال الاسرائيلي يفرج عن الاسيرة ليان ناصر بعد 50 يوما من الاعتقال
مطالبات بإطلاق سراح الأسيرة الحامل أنهار الديك من سجون الاحتلال
وزير الصحة يدهم مستودعين للأدوية يحويان على كميات كبيرة من الأدوية المدعومة
فريق رياضي يصل صعدة قادما من صنعاء على متن دراجات هوائية
الشيخ الكعبي يتفقد جرحى الحشد الشعبي في الطارمية
مقتل 12 عسكريا أمريكيا وإصابة 15 آخرين بهجوم مطار كابول وداعش يتبنى
موظفو شركة المشاريع يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم
جونسون: بقي وقت قليل قبل أن ينسحب جنودنا من مطار كابل
انطلاق المنافسات النهائية من البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية
الممثل الأعلى للإتحاد الأوروبي في رسالة لعون: لتشكيل حكومة سريعا وتنفيذ الاصلاحات اللازمة
بايدن يتوعد داعش بالرد بعد مقتل واصابة 27 جندياً امريكياً في كابول
عائلة البوجي تحارب الفقر وتتحدى البطالة بمطعم
رئاسة الوزراء تعلن الانتهاء من عمليات الإجلاء من مطار كابول
انفجار في تاراز في وحدة عسكرية قرب أحد المستودعات
العثور على أنثى غزال في منفذ الازرقين غربي صنعاء كانت معدة للتهريب