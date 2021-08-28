مئات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام بسلوان

شارك مئات المقدسيين في صلاة الجمعة اليوم داخل خيمة الاعتصام المركزية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

موقع تابناك الإخباري_وأدى المواطنون صلاة الجمعة داخل خيمة الاعتصام، كما نظموا وقفة ضد الهدم والتهجير بعد الصلاة مؤكدين على ثباتهم في وجه مخططات الاحتلال التهويدية.

وخلال خطبة الجمعة أشاد الخطيب بأهالي بلدة سلوان مطالبا إياهم بالصمود في وجه المؤامرات كافة التي تستهدفهم وتطال ممتلكاتهم ويراد منها النيل من عزائمهم وقوتهم.

وحذر الخطيب من مغبة التفريط بأي عقار في بلدة سلوان ومدينة القدس. وأضاف: "كل من باع وسرب عقاراً .. لا تقبل له توبة ولو تعلق في ستار الكعبة".

ووجه رسالة إلى بلدية الاحتلال في القدس قائلا:" أوامركم ظالمة وشرعيتكم باطلة لا تقتلوا ولا تغالوا الأمل من أطفالنا وإلا فان الانفجار قادم".

وأشار الخطيب الى أن ما يجري من هدم لا يستند إلى أي مستند قانوني بل لمنطق القوة والإجرام وسيواجه أهالي سلوان كل تلك الخطط والمؤامرات مهما كانت النتيجة.

ويواصل أهالي بلدة سلوان في القدس المحتلة الصمود والثبات في أراضيهم التي يحاول الاحتلال وما يسمى "سلطة الطبيعة" التابعة له الاستيلاء عليها منذ ما يقارب العام.

ويتهدد 6 أحياء في سلوان خطر هدم منازلهم بالكامل، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية.