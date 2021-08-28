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واشنطن تعلن إجلاء 100 ألف شخص ودول عدة توقف عمليات إجلاء رعايها الجمعة

أعلن البيت الأبيض الخميس أنّ أكثر من مئة ألف شخص تمّ إجلاؤهم من مطار كابول منذ 14 آب/أغسطس، عشية استعادة حركة طالبان السلطة في أفغانستان و فيما قررت عدة دول وقف عمليات إجلاء رعايها الجمعة.
رمز الخبر: ۵۶۲۷۳
تأريخ النشر: 27 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وأعلنت أيضا السويد أنها أنهت الجمعة عملياتها للإجلاء من كابول، بعدما أجلت أكثر من 1100 شخص منذ سقوط أفغانستان في أيدي طالبان.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند في مؤتمر صحافي إن "الظروف الصعبة للغاية والمحفوفة بالمخاطر لم تسمح لنا بإجلاء مزيد من السويديين والموظفين المحليين".

O إيطاليا تعلن انتهاء عمليات الإجلاء من مطار كابول
أنهت إيطاليا عمليات الإجلاء التي تنظمها من مطار كابول، وفق ما أعلن وزير الخارجية لويجي دي مايو الجمعة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت إسبانيا والسويد أنهما أنهتا رحلات الإجلاء، على غرار ألمانيا وهولندا وكندا وأستراليا. وأوردت لندن أنها ستنجز العملية "خلال بضع ساعات".

O السويد أنهت عملياتها للإجلاء من أفغانستان
أعلنت السويد أنها أنهت الجمعة عملياتها للإجلاء من كابول، بعدما أجلت أكثر من 1100 شخص منذ سقوط أفغانستان في أيدي طالبان. وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند في مؤتمر صحفي إن "الظروف الصعبة للغاية والمحفوفة بالمخاطر لم تسمح لنا بإجلاء مزيد من السويديين والموظفين المحليين".

O أستراليا أجلت آخر جنودها من أفغانستان عشية الاعتداء على مطار كابول
قال وزير الدفاع الأسترالى بيتر داتون الجمعة إن جميع الجنود الأستراليين الذين كانوا لا يزالون فى أفغانستان غادروا البلاد فى اليوم السابق للتفجير الانتحاري في مطار كابول الخميس، مشيرا إلى "معلومات استخباراتية واضحة جدا" ومحذرا من مزيد من الهجمات.

من جهته، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في مؤتمر صحفي الجمعة "تمكنا من تأمين مغادرة باقي الموظفين الأستراليين خلال الليلة الماضية قبل وقت قصير من وقوع الحوادث المروعة في تلك الليلة".

وأضاف موريسون أنه على مدى تسعة أيام بمساندة من القوات الأميركية والبريطانية، ساعدت القوات الأسترالية في إجلاء حوالى 4100 شخص بينهم 3200 أسترالي ومواطن أفغاني حصلوا على تأشيرات استرالية.

وتابع رئيس الوزراء أن أستراليا أنهت عمليات الإجلاء ودخلت "مرحلة ما بعد الإجلاء".

من جهته، صرح وزير الدفاع الأسترالي لقناة "ناين نتوورك" الجمعة أنه "كانت هناك معلومات واضحة جدا بأن (تنظيم) الدولة الاسلامية لولاية خراسان ينوي أن يضرب وأن يضرب بقوة وهذا ما فعلوه".

وأضاف أن "هؤلاء الأشخاص أكثر تطرفا من طالبان وهم في حالة حرب مع طالبان، لذلك هذا وضع معقد بشكل مخيف"، مشيرا إلى أنه تم إرسال رسائل نصية إلى الأستراليين في أفغانستان لتحذيرهم من خطر حدوث هجوم بالقرب من المطار.

وأكد وزير الدفاع "أنا سعيد ومرتاح حقا لأن جنودنا غادروا كابول واتخذنا قرارا أمس (الخميس) بإجلاء آخر رعايانا الذين أصبحوا الآن بأمان في الإمارات العربية المتحدة".

لكنه حذر من وقوع هجمات جديدة داعيا إلى "تجنب التجمعات والأماكن العامة".

ونشرت أستراليا 39 ألف جندي على مدى عشرين عاما شاركت خلالها في العمليات التي قادتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

فرنسا تؤكد أنها يمكن أن تواصل عمليات الإجلاء من أفغانستان "بعد الجمعة"
صرح وزير الدولة للشؤون الأوروبية الفرنسي كليمان بون أن باريس يمكن أن تواصل عمليات الإجلاء من أفغانستان "بعد" مساء الجمعة.

وقال بون لإذاعة "أوروبا 1" إنه "قد يستمر ذلك بعد مساء الجمعة لكن علينا توخي الحذر بشأن هذا الموضوع".

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس صرح الخميس أن فرنسا تنوي استكمال عمليتها مساء الجمعة حسب المهلة التي "فرضها" الأميركيون.

وهذا ما ورد أيضا في تصريحات أدلى بها صباح الجمعة وزير النقل جان بابتيست جباري الذي تحدث لقناة "سينيوز" عن "آخر الرحلات هذه الليلة".

لكن فرنسا لا تزال تحاول إجلاء مئات الأفغان في أجواء من الفوضى بعد الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش وقتل فيه عشرات الأشخاص بينهم 13 جنديا أميركيا في المطار الخميس في كابول.

وقال بون إن "الهجوم الإرهابي يجب ألا يمنع هذه العمليات (...) سنستمر حتى آخر ثانية ممكنة". لكنه ألمح إلى أنه قد لا يتمكن جميع الأفغان المعرضين للخطر الذين يحاولون مغادرة بلادهم من القيام بذلك.

وأضاف "هل هذا يعني أن جميع الأشخاص الذين عملوا في أفغانستان لحساب الحلفاء والأوروبيين سيتمكنون من مغادرة المطار؟ على الأرجح لا".

O إسبانيا تعلن انتهاء عملياتها للإجلاء من كابول

أعلنت إسبانيا الجمعة انتهاء عملياتها للإجلاء من كابول مع وصول "آخر رحلتين اسبانيتين" إلى دبي بعد أكثر من أسبوع على إقامة هذا الجسر الجوّي الذي جاء بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان.

وأعلنت رئاسة الوزراء في بيان أن "طائرة عسكرية من طراز ايه-400 وصلت إلى دبي من كابول عند الساعة 07,20 ، ويُفترض أن تهبط طائرة أخرى عند الساعة 08,20". واضاف "بهاتين الرحلتين، انتهت عملية الإجلاء الإسبانية لمتعاونين أفغان وعائلاتهم".


         

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