عشرات الإصابات بمواجهات جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سليمة في محيط جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، حيث يواصل الأهالي فعالياتهم الرافضة لإقامة بؤرة استيطانية المقامة على قمة جبل صبيح.

موقع تابناك الإخباري_ وأفادت مصادر محلية أن عشرات المواطنين أصيبوا بجروح مختلفة بعد صلاة الجمعة خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال على جبل صبيح.

وأوضحت المصادر الطبية أن 33 مواطنا أصيبوا بجروح بينهم 26 إصابة بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام، وقد قدمت لهم الطواقم الطبية الفلسطينية الإسعافات الأولية الميدانية.

وذكرت أن مواطنين إثنين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقد تم نقلهم إلى المستشفى الميداني لتلقي العلاج، كما أصيب خمسة مواطنين بكسور وجروح مختلفة نتجية سقوط خلال مطاردة قوات الاحتلال الإسرائيلي لهم.

كما وأصيب جندي إسرائيلي بحجر في وجهه خلال مواجهات جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.

وقد أدى مئات المواطنين صلاة الجمعة اليوم على جبل صبيح رفصًا على استمرار إقامة البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح جنوب بيتا.