ترامب عن انفجار مطار كابول: ما كان يجب أبدا السماح بحدوث هذه المأساة

وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الهجمات التي وقعت في مطار كابول بأنها "مأساوية".

موقع تابناك الإخباري_وقال ترامب في تصريح له: "نرسل أنا وزوجتي ميلانيا ترامب أعمق تعازينا لعائلات أعضاء الخدمة الوطنية اللامعين والشجعان، الذين كانت واجباتهم تجاه الولايات المتحدة الأمريكية تعني لهم الكثير.

وتابع "كما أننا نرسل أفكارنا مع عائلات المدنيين الأبرياء الذين لقوا حتفهم اليوم في هجوم كابل الوحشي".

وأردف ترامب بالقول: "ما كان ينبغي السماح بحدوث هذه المأساة، الأمر الذي يجعل حزننا أعمق وأصعب على الفهم".

وإنتقد دونالد ترامب بشدة طريقة تعامل خليفته الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الأزمة في أفغانستان، بل وطالبه بالاستقالة من منصبه.

وكان أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، أمس الخميس، مسؤوليته عن انفجار في محيط مطار كابول.