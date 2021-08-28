ترقيم وسائل النقل المختلفة بصنعاء لضبط الأمن

تواصل الحملة الامنية لترقيم وسائل النقل أعمالها في عدة مواقع في العاصمة صنعاء، بالتعاون مع قوات النجدة والأمن.

موقع تابناك الإخباري_وقال الضابط في قوات النجدة هاشم حطرم ان الحملة تشمل ضبط السيارات المخالفة وغير المرقمة سواء أكانت بدون جمرك أو منزوعة اللوحة.

وأضاف شرطي المرور فارس القطوي أحيانا يصل عدد الضبط الى 40 سيارة خلال ساعة، وانه يتم ضبط السيارة المخالفة برسالة الى الجمارك لتسوية امورها.

وقال نائب رئيس لجنة الترسيم بمركز الشعب محمد الكهالي ان المعاملة ايا كانت تدخل من النافذة، وتكمل بشكل تسلسلي الى ان تصل الى موقع التصاريح حيث يأتي المواطن ويستلم تصريحه منه.

وشدد رئيس لجنة المرور بمركز الشعب الرائد محمد الناخوذة ان مدة الاجراءات اذا كانت الامور مكتملة فلا تستغرق اكثر من 10 دقائق الى ربع ساعة على الاكثر، وفي حال كان هناك مشكلة فيعمد المواطن الى تصحيح وضعه.

وفي مقابلة مع نائب رئيس لجنة 22 مايو هلال صلاح عن حملة الترقيم قال ان الإقبال كبير جدا وخصوصا للسيارات المهربة غير خاضعة للاستيفاء حيث تعامل معاملة الاستيفاء بتخفيض 30 % فقط، غير ان المواطنين يجدون ان الامور متسهلة وان الدفع اصبح اقل مما كان عليه سابقا.

وكشف مدير عام إدارة المرور العميد بكيل البراشي عن استحداث خدمة الجمهور بحيث يكون هناك نافذة واحدة بدل ان يتنقل المواطن من مكان الى اخر لاستيفاء عملية الترقيم، ولا تزيد نسبة الرسوم عن 30% وهذه فرصة للمواطنين للسعي للاستفادة من هذا العرض، وهناك وحدة للضبط المروري ستعمل على مدار الساعة وسيُعمل على تجهيزها وترتيب اعمالها.

ودعا رئيس لجنة 22 مايو النساء اللواتي يقدن السيارات أن يلتزمن بترقيم سياراتهن بما فيه مصلحتهن وهناك توجه لاعداد آلية معينة للتعامل مع العنصر النسائي سواء من خلال الشرطة النسائية او من خلال اجراءات اخرى تحدد لاحقا.



