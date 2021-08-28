السيد الصدر يعلن مشاركته في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة العودة إلى المشاركة في الانتخابات العراقية، قائلاً "سنخوضها بعزم وإصرار لا مثيل له".

موقع تابناك الإخباري_ودعا في خطاب متلفز إلى "مشاركة واسعة ومليونية في الانتخابات النيابية المقبلة في العراق.

وجدير بالذكر أنه في 15 تموز/يوليو الماضي، أعلن السيد مقتدى الصدر، أنّه لن يشارك في الانتخابات العراقية المقبلة، ولن يدعم أي حزب.

وتجري الانتخابات التشريعية العراقية في 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحديدَ الأعداد النهائية لمراكز الاقتراع ومحطاتها التابعة لمراكز التسجيل الانتخابية.

وقالت المفوضية إنها "ستتخذ الإجراءات القانونية الملائمة بحقّ كلّ من يعمل على زعزعة ثقة الناخبين بعملها، ويبثّ الشائعات الرامية إلى إعاقة المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة".