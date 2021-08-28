"غزل البنات".. حلوى يرغبها الأطفال وتلفت الأنظار بألوانها

يجول بائعو الغزلة في دمشق حاملين غزلاهم الملونة ويعمدون الى جذب الاطفال واهلهم لبيعهم من منتوجهم.

موقع تابناك الإخباري_ويعمد مصنعو الغزلة على استخدام السكر والقشطة والفستق الحلبي لصنع هذا النوع من الحلوى.

من جهته، يوضح محمد، بائع الغزلة أنها حلوى يدوية الصنع بشكل كامل وتحتاج جهداً كبيراً لتحويل السكر المطبوخ إلى خيوط من خلال الشد وهي تحضر في المنازل او محلات خاصة بذلك".

ويضيف "يحتاج تحضير حلوى غزل البنات لحرارة عالية، أما مكوناتها فهي السكر والماء يضاف إليها ماء الورد للتعطير والدقيق المحمص في مرحلة الشد لتشكيل خيوطا، أما طريقة التحضير فتمر بمراحل حيث يتم اذابة السكر بالماء على نار هادئة ثم تصفيته ليعاد وضعه على النار، ويتم تحريكه حتى يتبخر الماء ثم يسكب المزيج في حوض حتى يجمد نوعاً ما، وبعد أن يجمد قليلاً يوضع على طاولة حجرية لتبدأ عملية التبريد والتبييض من خلال شد المزيج بشكل يدوي".

ويتابع شارحا، "توضع العجينة على طاولة خشبية ليقوم العمال بشدها دائرياً ثم يضاف إليها أثناء الشد الدقيق المحمّص لتتشكل الخيوط".

وتحتاج عملية صناعة الغزلة بحسب محمد الى حوالي ثلاث ساعات حتى تخرج بالشكل الذي يتم عرضه للزبائن.