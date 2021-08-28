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المفتي دريان: حريصون على أن يبقى موقع رئاسة الحكومة مصانًا

قال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، "مناخ الاحباط السائد في البلد سببه عدم تشكيل حكومة ترعى مصالح الناس حتى الان، فالوقت الذي هو من عمر اللبنانيين يضيّع بين مشاورات ولقاءات يشوبها الكثير من التعنت والتصلب ومحاولة الغاء الاخر والبعض لا يزال يبحث عن مكتسبات لا قيمة لها ابدا اذا خسرنا الوطن".
رمز الخبر: ۵۶۲۶۱
تأريخ النشر: 27 August 2021

موقع تابناك الإخباري_واعتبر دريان خلال إفتتاح مسجد البساتنة في بيروت اليوم الجمعة، "موقع رئاسة الحكومة لا يقلّ أبداً أهمّية وقدراً عن أيّ موقع رئاسيّ آخر في لبنان فاحترامه واجب ونحن حريصون على أن يبقى هذا الموقع مُصانًا حفاظًا على التوازن بين مواقع الرئاسات الثلاث".

ولفت إلى أن "التصويب على رئيس حكومة تصريف الاعمال أمر مرفوض ومستهجن وغريب عن أصول التخاطب مع رئاسة الحكومة، والاصرار على هذا النهج يسيء الى اصول مفهوم التعامل مع الرئاسة الثالثة في قضية انفجار مرفأ بيروت، فلترفع كل الحصانات ولتأخد العدالة مجراها على الجميع".

أضاف دريان، "العدالة الانتقائية والاستنسابية ليست عدالة، علينا جميعا أن نترفع عن الترهات التي ترافق كل تكليف كما ترافق تكليف الرئيس ميقاتي".

وتابع قائلا، "ما جرى من انفجار المرفأ وانفجار التليل والاشتباكات المتنقّلة في بعض المناطق سببه الأساس الترقيع".

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