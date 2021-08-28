رئاسة الجمهورية تأسف لإتهام الرئيس عون بقضية تفجير المرفأ: بيان رؤساء حكومات لبنان السابقين مريب

أصدرت الرئاسة اللبنانية بيانًا ردًا على بيان رؤساء الحكومة السابقين، أعربت من خلاله عن أسفها اتهام رئيس الجمهورية في موضوع تفجير المرفأ في حين أنه وضع نفسه بتصرف المحقق العدلي لسماع شهادته.

موقع تابناك الإخباري_أضاف البيان، "العدالة لا تنال من أي موقع دستوري إذا مورست من المرجع المختص ولبنان عانى ولا يزال من الخطوط الحمر الطائفية لدى كل مساءلة".

وأكد بيان الرئاسة أن الرئيس عون لم يبادر يوما الى استنهاض الحسابات المذهبية والطائفية في معرض الملاحقات القضائية.

وأشارت الرئاسة إلى أن، "توقيت البيان مريب فيما الرئيس عون يبذل جهدا لتأليف الحكومة للتصدي للمعاناة القاسية التي ينوء شعب لبنان تحت اثقالها".

وأوضحت الرئاسة اللبنانية في بيانها أنها مستمرة في التصدي لمكامن الخلل والتدقيق المركز في حسابات مصرف لبنان وسائر مرافق الدولة لتحديد الخسائر والمساءلة.