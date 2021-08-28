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ألمانيا تستكمل عملية الإجلاء الاخيرة الخاصة بجنودها عبر مطار كابول

إستكملت ألمانيا سحب جميع جنودها من أفغانستان وإنهاء عملية الإجلاء الخاصة بها، بالتزامن مع انسحاب الجيش الأميركي من كابول في عملية بدأت قبل أيام، المصحوبة بعمليات إجلاء موسعة للرعايا الغربيين ومواطنين أفغان.
رمز الخبر: ۵۶۲۵۷
تأريخ النشر: 27 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وأعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، أنغريت كرامب-كارينباور، أن برلين أنهت سحب جميع جنودها من أفغانستان مع مغادرة آخر طائرة إجلاء تابعة لها مطار كابول.

وقالت الوزيرة: "جميع الجنود وأعضاء وزارة الخارجية والشرطة الفدرالية الذين قادوا هذه المهمة إلى نهاية آمنة بالنسبة إلينا على الأرض قد غادروا كابل جوا"، مضيفة أن عمليات الإجلاء العسكرية انتهت الآن.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن آخر ثلاث طائرات إجلاء تابعة للجيش الألماني أقلعت في وقت مبكر من مساء أمس الخميس من مطار العاصمة الأفغانية كابول، إلى طشقند، عاصمة أوبكستان.

وأضافت مصادر صحافية أن إجمالي عدد الطائرات التي استخدمها الجيش لإجلاء محتاجين للحماية والجنود المشاركين في المهمة وصل إلى أربع طائرات، مشيرا إلى أن الجيش الألماني نفى وقوع أي إصابات بين جنوده جراء الانفجار الذي وقع قرب مطار العاصمة الأفغانية.

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