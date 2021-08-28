وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة قتلى تفجير مطار كابول إلى 110 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة قتلى تفجير مطار كابول، اليوم الجمعة، إلى 110 أشخاص.

موقع تابناك الإخباري_وقال مسؤول في الوزارة في إحاطة بهذا الصدد، "ارتفع عدد القتلى إلى 110 أشخاص".

وكانت الحصيلة السابقة للضحايا 90 قتيلاً إضافة إلى مقتل 13 جنديا أميركياً و150 جريحا.

وفي وقت سابق، أعلن قائد القيادة الأميركية المركزية، كينيث ماكنزي أن 12 عسكرياً أمريكياً قتلوا وجرح 15 آخرون، في انفجارين انتحاريين نفذهما تنظيم داعش الارهابي، في محيط مطار كابول.

كما تسبب الحادث بقتلى وجرحى في صفوف الأفغان، لم تعرف أعدادهم حتى الآن.

ومن جانبها، أدانت حركة طالبان تنفيذ الانفجارين اللذين وقعا في منطقة، قالت، إنها خاضعة لإشراف الجيش الأميركي. وتعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم امس الخميس، بـ"مطاردة" منفذي هجوم كابول.