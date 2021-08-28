وزارة الدفاع تعلن عن استهداف أرمينيا لمواقعها على الحدود

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الجمعة، عن إطلاق القوات الأرمينية النار باتجاه المواقع الأذربيجانية على الحدود بين الجانبين.

موقع تابناك الإخباري_وجاء في في بيان صحفي للوزارة بهذا الشأن، "في 26 آب / أغسطس، وفي الساعة العاشرة و 20 دقيقة مساء (الساعة التاسعة و20 دقيقة مساء بتوقيت موسكو)، قامت وحدات فرعية تابعة للقوات المسلحة الأرمينية، من مواقعها في قرية تشينارلي بمنطقة شمس الدين، بإطلاق النار على مواقع الجيش الأذربيجاني من بنادق آلية ورشاشات، في اتجاه قرية كوخانابي بمنطقة توفوز، ورد الجانب الأذربيجاني على نيران العدو وقام بإسكاته".

وذكر البيان أن الجيش الأذربيجاني لم يتكبد أي خسائر، مؤكداً أن الأوضاع على هذا المحور ما زالت تحت سيطرة العسكريين الأذربيجانيين.