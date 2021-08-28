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131 قتيلا في هجوم كابول: 13 جنديا امريكيا و28 مقاتلا لطالبان إضافة إلى 90 مدنيا أفغانيا

ارتفعت حصيلة الهجوم المزدوج الذي استهدف محيط "مطار حامد كرزاي" أمس الخميس، بالعاصمة الأفغانية كابول وتبناه تنظيم "داعش" الإرهابي، إلى 131 قتيلا، بينهم 13 جنديا امريكيا و28 مقاتلا من حركة طالبان، إضافة إلى 90 مدنيا أفغانيا كانوا في المكان.
رمز الخبر: ۵۶۲۴۷
تأريخ النشر: 27 August 2021

131 قتيلا في هجوم كابول: 13 جنديا امريكيا و28 مقاتلا لطالبان إضافة إلى 90 مدنيا أفغانيا

موقع تابناك الإخباري_وارتفعت حصيلة القتلى الامريكيين إلى 13 جنديا على الأقل، في أعنف هجوم ضد قوات الولايات المتحدة منذ عام 2011 في أفغانستان.

ونقلت مصادر عن مسؤول من طالبان ومصدر بمستشفى في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الجمعة أن عدد الضحايا المدنيين في الانفجارين خارج مطار كابول ارتفع إلى ما لا يقل عن 90.

وقال مسؤول من طالبان اليوم الجمعة إن ما لا يقل عن 28 من عناصر حركة طالبان كانوا ضمن قتلى التفجيرين خارج مطار كابول.

ووقع الهجوم الانتحاري الأول عند البوابة الشرقية للمطار، أما الثاني فوقع قرب فندق قريب يسمى "البارون".

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