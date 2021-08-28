أردوغان: طالبان عرضت علينا تشغيل مطار كابول ولم نتخذ قرارا بعد بهذا الصدد

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تقديم حركة طالبان عرضا لتركيا من أجل تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول.

موقع تابناك الإخباري_جاء ذلك في مؤتمر صحفي بإسطنبول، اليوم الجمعة، قبيل مغادرته إلى البوسنة والهرسك، في إطار زيارة رسمية تشمل الجبل الأسود.

وأكد أردوغان أن تركيا لن تطلب إذن أحد حيال الاتصالات المحتملة مع طالبان.

وأشار إلى أنهم نقلوا السفارة حاليا إلى القسم العسكري في مطار كابول، وتواصل نشاطها من هناك.

ولفت الرئيس التركي إلى أن أول لقاء مع طالبان جرى هناك، واستمر 3 ساعات ونصف ساعة، مؤكدا أنه سيكون هناك فرص للقاءات مماثلة إذا تطلب الأمر في المرحلة المقبلة.

وقال اردوغان، إن "لدى طالبان عروض لنا بخصوص تشغيل مطار كابل، ولم نتخذ قرارا بعد بهذا الصدد".

وأدان أردوغان الهجوم الذي استهدف مطار كابول أمس الخميس، وبيّن أن تنفيذ "داعش" للهجوم في هذه المرحلة يكشف مدى خطورة التنظيم الإرهابي في المنطقة والعالم، مشدداً على أن تركيا تواصل إجلاء جنودها من أفغانستان، وستستكمل ذلك في أقرب وقت.