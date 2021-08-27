مستجدات العدوان السعودي على اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية

واصل العدوان السعودي الأمريكي ، يوم الخميس ،شن غاراته وقصفه على عدد من المحافظات اليمنية مخلفا ضحايا ومحدثا دمارا في الممتلكات العامة والخاصة فيما واصل الغزاة والمرتزقة في الحديدة خروقهم لاتفاق السويد .

ففي صعدة استشهد مواطن بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.

وشن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارتين على مديرية الظاهر وغارتين على مديرية شدا.

وتعرضت مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وفي مارب شن طيران العدوان 14 غارة على مديريات صرواح وماهلية ورحبة.

وفي البيضاء شن طيران العدوان غارتين على مديرية ناطع.

وفي الحديدة رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط 297 خرقا لقوى العدوان تضمنت غارتين لطيران تجسسي على الفازة، واستحداث تحصينات قتالية في كيلو16، وتحليق 9 طائرات تجسسية في أجواء المنظر والفازة والدريهمي والتحيتا، و13 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 91 قذيفة، و271 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

المصدر: المسيرة نت