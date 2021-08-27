جونسون: بقي وقت قليل قبل أن ينسحب جنودنا من مطار كابل

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه "لم يتبق الآن سوى القليل من الوقت قبل أن ينسحب الوجود العسكري البريطاني البالغ قوامه ألف جندي من مطار كابل".

موقع تابناك الإخباري_وفي تصريح من المقر المشترك الدائم في شمال لندن، التقى بأفراد عسكريين ينسقون جهود الإجلاء، أشار جونسون إلى أن "الغالبية العظمى" من الأشخاص المؤهلين لإجلائهم من قبل سلاح الجو الملكي البريطاني من مطار كابل، وهم حوالي 15 ألف شخص، غادروا أفغانستان، مؤكدا أن "القوات ستفعل كل ما في وسعها لمساعدة أي شخص آخر" في الوقت المتبقي.

ولدى سؤاله عن التهديد الإرهابي للقوات والمدنيين البريطانيين، قال جونسون: "أعتقد أننا يجب أن نتحلى بالشفافية بشأن المخاطر، وعلينا أن نتحلى بالواقعية بشأن ما يجري.. لا يمكنني الخوض في التفاصيل بوضوح. لكن علينا أن ننتبه إلى أمن موظفينا، وكذلك أمن الشعب الأفغاني الذي يحاول الخروج".