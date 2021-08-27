الشيخ الكعبي يتفقد جرحى الحشد الشعبي في الطارمية

تفقد الامين العام للمقاومة الاسلامية حركة النجباء سماحة الشيخ اكرم الكعبي جرحى اللواء الثاني عشر في الحشد الشعبي الذين أصيبوا خلال عمليات محرم الحرام في قضاء الطارمية.

موقع تابناك الإخباري_واطمأن الشيخ الكعبي على سلامة المقاتلين في اللواء الثاني عشر كل على حدة وتابع مع الملاكات الطبية حالتهم الصحية، ومدى تماثلهم للشفاء، سائلا المولى عز وجل ان يرزقهم الصحة والسلامة ليعودوا الى ممارسة واجبهم المقدس في الدفاع عن امن البلاد من خطر الارهاب.

وكان الحشد الشعبي أعلن قبل أيام عن استشهاد وجرح عدد من مقاتليه في قضاء الطارمية شمالي بغداد في هجوم نفذته خلايا تنظيم داعش استهدف عمليات الحشد الامنية المتواصلة منذ اليوم الأول لشهر محرم بهدف تطهير المناطق الواقعة بين بغداد وصلاح الدين والانبار على تخوم العاصمة.