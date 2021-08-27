انطلاق المنافسات النهائية من البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية

انطلقت اليوم الخميس في فندق إيبلا وقصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق منافسات المرحلة النهائية من البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية، بمشاركة 16 فريقا من مختلف المحافظات.

موقع تابناك الإخباري_وتقيم هذه المباريات إدارة الأولمبياد العلمي السوري، هيئة التميز والإبداع لطلاب المرحلة الثانوية، من أعمار 15 وحتى 18 سنة، وتستمر حتى 28 من آب/أغسطس الجاري.

وتمثل الفرق المشاركة عددا من المدارس العامة والخاصة ومدارس المتفوقين ومنارات الأمانة السورية للتنمية والمركز الوطني للمتميزين، حيث تخوض 28 مباراة يجري خلالها مناقشة مجموعة من الجمل الجدلية المحتملة، ويشارك في تحكيم المباريات 16 حكما من مختلف المحافظات.

ويتنافس في كل مناظرة فريقان، يؤيد أحدهما الموضوع المطروح للنقاش، وينفي الآخر الموضوع ذاته بغض النظر عن الرأي الشخصي للمتسابقين.

وتتكون كل مناظرة من 3 خطابات يقدم كل متحدث خطابا لمدة 4 دقائق، ثم يقدم كل من الفريقين خطاب رد لمدة 3 دقائق، وتكون الكلمة الأخيرة لفريق التأييد، ويدير كل مناظرة 4 حكام.